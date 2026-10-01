Pronostico Francia-Italia: questo segno è una garanzia negli scontri tra Azzurri e Bleus

Francia-Italia è una partita della terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Dopo il triplice fischio della sfida di Bursa in tanti si saranno domandati quale sia, a questo punto, il vero volto della nuova Italia di Roberto Mancini. Quella apatica e spenta vista all’opera nella prima giornata di Nations League a Roma, battuta nettamente dal Belgio di De Bruyne e Lukaku (0-2) e uscita tra i mugugni dell’Olimpico, oppure quella ammirata lunedì scorso in Turchia, capace di sorprendere tatticamente e travolgere la selezione di Vincenzo Montella (1-4) nonostante un ambiente caldissimo, sfoderando anche un gioco propositivo e aggressivo, quasi da stropicciarsi gli occhi soprattutto nel primo tempo.

Fatto sta che una serata così esaltante la nostra nazionale, reduce da fragorosi fallimenti – tra cui il deludente Europeo e l’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali – non la viveva da parecchio. Molti dei meriti vanno riconosciuti al ct, che rispetto al match coi Diavoli Rossi ha avuto il coraggio di cambiare ed inserire nella formazione titolare otto giocatori nuovi, tra cui diversi giovani. Uno su tutti il terzino del Brentford Kayode, oltre al gol segnato uno dei migliori in campo.

Ha ben figurato pure la coppia di centrali difensivi, composta da Bastoni e Scalvini. E la mossa di schierare Fagioli nel ruolo inedito di mezzala e Tonali in regia si è rivelata azzeccata. Mancini a fine gara ha elogiato Raspadori, prezioso in fase di non possesso e perfettamente calato nella parte in un tridente d’attacco in cui hanno brillato anche i fratelli Pio e Sebastiano Esposito, partiti tutti e due dal 1′ (evento che non si verificava da oltre 100 anni).

Transalpini già a punteggio pieno

La “classica” con la Francia, una delle selezioni più forti e assortite del pianeta, sembra dunque capitare a fagiolo: Bursa è stato solo un caso oppure gli azzurri potranno ben figurare nella sfida, sulla carta proibitiva, di Saint-Denis?

Un risultato positivo di sicuro sarebbe oro colato, dal momento che con i Bleus a punteggio pieno l’Italia è destinata a contendersi il secondo o il terzo posto con Belgio e Turchia (evitare l’ultimo è fondamentale per essere testa di serie ai sorteggi dei prossimi Europei). Viceversa, un’eventuale debacle potrebbe andare a minare l’autostima dello spogliatoio e disperdere l’entusiasmo per il poker ai turchi.

La prima Francia di Zinedine Zidane finora ha brillato più per la fase difensiva che per quella offensiva, in barba alle tante stelle dalla metà campo in su. Due clean sheet nelle trasferte in Turchia e Belgio, piegate entrambe con il risultato di 0-1 (Mbappé decisivo a Kocaeli e Olise a Bruxelles). Transalpini di “corto muso”, parafrasando Max Allegri. Non si lamenta tuttavia Zidane: sa che la sua squadra è in fase di rodaggio e che nonostante tutto questi due risultati gli consentono, per adesso, di dominare il gruppo 1 di Lega A.

L’ex allenatore del Real Madrid non dovrebbe esagerare con le novità contro gli azzurri: senza Mbappé, assente anche a Bruxelles, a guidare l’attacco toccherà a Dembélé, supportato da Olise e Doué. A centrocampo confermato il comasco Da Cunha: ad affiancarlo saranno Koné e Rabiot, altre due conoscenze della nostra Serie A. Dall’altro lato, Mancini è orientato a dare fiducia ai protagonisti di Bursa: gli unici dubbi sono a sinistra in difesa (ballottaggio Ruggeri-Calafiori) e davanti, dove uno tra Vergara e Maldini prenderà il posto dell’infortunato Raspadori.

Come vedere Francia-Italia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Francia e Italia è in programma venerdì alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La prima “creatura” di Zidane finora ha subito pochissimo, ma davanti potrebbe fare fatica a sbloccare il match senza Mbappé, come del resto è successo in Belgio. Al contempo, il talentuosissimo tridente – potenzialmente letale – Dembélé-Olise-Doué assicura dribbling e imprevedibilità, ma lascia scoperta la trequarti quando perde palla. Se il centrocampo azzurro regge l’impatto fisico di Koné e Rabiot, non dovrebbero mancare gli spazi per ripartire e provare a fare male in contropiede, anche se difficilmente vedremo un’Italia rinunciataria e che giocherà solo per non prenderle.

I precedenti, nel frattempo, suggeriscono una gara movimentata. La media storica nei confronti diretti è di 3.5 reti a partita e negli ultimi scontri dal 2000 a oggi, in otto occasioni entrambe le squadre sono andate a segno.

Tra questi la doppia vittoria esterna del 2024 (si trattava sempre di Nations League), due blitz identici chiusi sul punteggio di 3-1 (prima l’Italia a Parigi, poi la Francia a San Siro). Ci aspettiamo numeri simili pure stavolta, con gli azzurri che hanno ritrovato coraggio e fluidità davanti, ma che concedono ancora troppo in fase difensiva. La Francia, poi, in casa crea occasioni a nastro anche quando non gira al massimo. La combinazione Gol+Over 2.5 dovrebbe regalare soddisfazioni in una sfida che vede ovviamente i Bleus favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Francia-Italia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1