Jacquet-Darderi, il pass per i quarti di Tokyo passa da un incrocio inedito

Jacquet-Darderi è una partita del secondo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca giovedì 2 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

I riflettori dell’Ariake Colosseum si accendono su un duello che profuma di grande opportunità per il nostro Luciano Darderi, chiamato ad affrontare il qualificato francese Kyrian Jacquet. Un match che si preannuncia interessante perché entrambi i tennisti che ne saranno protagonisti sono desiderosi di lasciare un segno indelebile in questo scorcio d’autunno.

Il giocatore azzurro si presenta a questo appuntamento dopo aver brillantemente superato il turno d’esordio contro Casper Ruud: ha vinto in due set appena, mostrando una notevole capacità di gestione dei momenti chiave e battendo un avversario tutt’altro che semplice. La sua stagione, in generale, è stata fin qui ricca di tappe importanti, contraddistinte da una solida continuità di rendimento che gli ha permesso di scalare posizioni importanti nel ranking internazionale e di guadagnarsi un certo status.

Dall’altra parte della rete, il tennista transalpino ha dovuto faticare non poco partendo dalle qualificazioni, un percorso faticoso ma utile per prendere confidenza con le particolari condizioni di gioco asiatiche. Jacquet ha mostrato un repertorio dinamico e una freschezza atletica invidiabile, sbaragliando la concorrenza con autorità e dimostrando di non avere alcuna intenzione di recitare il ruolo della semplice comparsa in questo turno.

Jacquet-Darderi: il pronostico

Entrando nel vivo delle valutazioni tecniche, la maggiore esperienza accumulata nei tornei del circuito principale, unita a una maggiore consistenza generale, rappresentano armi preziose per l’atleta italiano. La capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti più caldi del set consentirà verosimilmente al nostro portacolori di arginare le offensive avversarie e di prendere gradualmente il controllo della contesa.

Prevediamo un confronto combattuto e ricco di scambi prolungati, in cui la lucidità mentale nei frangenti decisivi farà pendere l’ago della bilancia dalla parte del giocatore azzurro.

Darderi in Jacquet-Darderi