Pronostici Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro: la terza di fila per blindare il primato

Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro sono due partite della terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si giocano venerdì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È deludente, finora, il rendimento della selezione di Cipro, ferma a quota un punto nel gruppo 2 di Lega C, per il momento dominato dal Montenegro. I ciprioti hanno perso 2-1 in casa dei balcanici all’esordio, con la doccia fredda del gol vincente realizzato dal genoano Osmajic a 4 minuti dalla fine, ed in Lettonia, lunedì scorso, non sono andati al di là di un sonnacchioso 0-0, non riuscendo a sfondare la difesa lettone nonostante 18 tiri totali e 1.20 xg creati.

Un sussulto dell’Armenia invece c’è stato: i caucasici nella prima partita hanno sfruttato il fattore campo e con una rete per tempo si sono presi i primi tre punti castigando 2-0 (Harutyunyan e Gharibyan) la Lettonia a Yerevan.

Tanta sfortuna invece nel secondo match con il Montenegro, giocato sempre davanti al proprio pubblico. E c’è da mordersi le mani, perché la selezione di Yeghishe Melikyan aveva riacciuffato due volte gli avversari, rispondendo colpo su colpo, ma al minuto 89 ha alzato bandiera bianca in seguito al gol del definitivo 2-3 firmato dal montenegrino Latkovic.

Come vedere Cipro-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cipro e Armenia è in programma venerdì alle 18:00 al GSP Stadium di Nicosia, a Cipro. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I precedenti non aiutano a leggere questo match. Due amichevoli: 3-2 Armenia nel 2017, 2-2 nel 2023. Tutti nel Caucaso, niente di ufficiale. Cipro se vuole i tre punti dovrà essere necessariamente più cinico rispetto al match di Riga, mentre l’Armenia non può distrarsi troppo nella propria metà campo per non regalare l’ultimo episodio come contro il Montenegro. L’Under 2.5 sembra essere la giocata più affidabile per ciò che si è visto finora, un segno da abbinare possibilmente alla doppia chance interna.

Le probabili formazioni di Cipro-Armenia

CIPRO (4-2-3-1): Fabiano; Tsaroulla, Laifis, Panagiotou, Malekkidis; Artymatas, Kastanos; Edwards, Kosti, Loizou; Pittas.

ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Bandikyan, Piloyan, Petrosyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Serobyan, Iwu, Spertsyan, Shagoyan; Miranyan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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Comparazione quote

La combo “1X+Under 2.5” in Cipro-Armenia è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.23 su Sportbet. La combo “X2+No Gol” in Lettonia-Montenegro è quotata invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.24 su Sportbet.

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Nel gruppo 2 di Lega C il Montenegro ha già preso il largo, dimostrando di avere qualcosa in più delle altre in termini di qualità, sia nei singoli che nella rosa. Finora è una Nations League felice per i balcanici, guidati dall’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus Mirko Vucinic: vittorie di misura prima contro Cipro (2-1 a Podgorica con rete decisiva del genoano Osmajic a quattro dalla fine e poi in Armenia, con Latkovic che ha regalato la seconda gioia nel giro di pochi giorni al ct, sempre nei minuti finali in un rocambolesco 3-2).

In classifica il Montenegro è primo a +3 sulla seconda, l’Armenia, e a Riga va a caccia della terza affermazione, con la quale potrebbe mettere una seria ipoteca sulla promozione in Lega B. La Lettonia di Paolo Nicolato invece di punti ne ha solo uno, frutto del pareggio a reti bianche con Cipro. Ma la selezione baltica aveva faticato tremendamente anche all’esordio, rimediando una netta sconfitta in Armenia (2-0) e facendo nuovamente cilecca in attacco. Numeri che non stupiscono più di tanto, se consideriamo che questa rappresentativa non è riuscita a segnare in sei delle ultime 10 partite.

Come vedere Lettonia-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida Lettonia-Montenegro è in programma venerdì alle 18:00 allo stadio Skonto di Riga, in Lettonia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lettonia non vince da quattro partite e non è mai riuscita a battere il Montenegro negli ultimi quattro scontri diretti. Di contro, la squadra di Vucinic ha vinto tre delle ultime quattro gare e arriva a Riga spinta dal grande entusiasmo per la vetta del girone. La scarsa vena realizzativa dei lettoni si scontra con una nazionale montenegrina abile nel capitalizzare le occasioni create e abituata a gestire i ritmi della gara. Il Montenegro possiede infatti maggiore qualità individuale nel reparto d’attacco per scardinare il blocco basso dei baltici. Stuzzica il 2 fisso ma per chi non si fida può optare per la combo X2+No Gol, assecondando il momento di scarsa prolificità della Lettonia.

Le probabili formazioni di Lettonia-Montenegro

LETTONIA (5-3-1): Matrevics; Savalnieks, Melniks, Cernomordijs, Cirkin, Ciganiks; Zelenkovs, Emsis, Vapne; Gutkovskis, Uldrikis.

MONTENEGRO (4-1-3-2): Popovic; Roganovic, Duric, Savic, Gasevic; Jankovic; Vukovic, Loncar, Bulatovic; Krstovic, Osmajic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2