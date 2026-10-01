Pronostico Malta-Gibilterra: si vola a punteggio pieno

Malta-Gibilterra è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo il debutto vincente dello scorso 27 settembre, Malta punta alla doppietta. In casa contro Gibilterra un’altra vittoria non pare essere in discussione. Anche per quelli che sono i precedenti tra queste due formazioni.

Nell’ultimo, del 2023, Malta ha vinto uno a zero. Nel penultimo, datato 2020, Malta ha vinto due a zero. Ce n’è anche un altro vecchio, molto più vecchio, datato 2014: e in quel caso è stata Gibilterra a sorridere (uno a zero). Avrete capito, quindi, che quando vince una squadra segna solamente una. E Malta in questo momento sembra avere qualcosa in più, soprattutto per quello che è il momento che questi uomini stanno vivendo. A memoria, non ricordiamo tre vittorie di fila da parte di questa nazionale, addirittura con due reti segnati in tutte le occasioni. Ci sono stati anni, infatti, che questa nazionale non riusciva a farne due in una sola partita. Evidente che qualcosa sia cambiato. Da sottolineare anche il momento di Gibilterra: quattro risultati utili di fila (gli ultimi due sono stati pareggi), ma contro squadre sicuramente inferiori. Anche rispetto a Malta. Quindi il nostro pronostico è evidente pensa tutto da una parte.

Come vedere Malta-Gibilterra in diretta tv e streaming

La sfida Malta-Gibilterra è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Malta vincente e a punteggio pieno in questo girone di Nations League. Parliamo di uno di quei gironi formati solamente da tre squadre. I padroni di casa dovrebbero riuscire a vincerla anche senza subire nessuna rete.

Le probabili formazioni di Malta-Gibilterra

MALTA (4-2-3-1): Al Tumi; Corbalan, Bohere Mentz, Borg, Boerman; Paiber, Azzopardi; Mbong, Grech, Ewurum; Tuma.

GIBILTERRA (3-5-2): Banda; Bent, Lopes, Valarino; Ronan, Mason, Torrilla, Pozo, Scanlon; De Barr, Borge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0