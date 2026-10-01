Pronostico Armenia U21-Italia U21: gli azzurrini non sbagliano

Armenia U21-Italia U21 è una partita valida per la nona giornata di qualificazioni al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico

Mancano due partite alla fine del girone di qualificazione al prossimo Europeo e l’Italia Under 21 di Baldini è al secondo posto in classifica alle spalle della Polonia e ha tre punti in meno. Il 5 ottobre, però, ci sarà lo scontro diretto dalle nostre parti, c’è la possibilità, almeno sulla carta, dall’aggancio o addirittura del sorpasso.

Tutto passa, comunque, dalla sfida in programma il primo ottobre contro l’Armenia. E oggettivamente, gli azzurrini, non dovrebbero avere problemi. Parliamo di una squadra, quella di casa, ultima in classifica con zero punti fatti fino al momento. Ma non solo: sono solamente quattro le reti segnati e la bellezza di 23 di quelle subite. Netto il divario tra queste due formazioni, anche se sarebbe oggettivamente importante non prendere in nessun modo l’impegno sottogamba. Anche perché come detto tutte le possibilità di riuscire ad andare avanti, senza passare dagli spareggi, passano in primis da questa partita.

I padroni di casa, come detto, vengono da otto sconfitte consecutive. L’ultima partita degli azzurrini è datata 8 giugno, in amichevole contro l’Albania. Nel mezzo sono successe tantissime cose, ma quello che è rimasto, oggettivamente, è un gruppo assai importante. E che farà la differenza in questo match.

Come vedere Armenia U21-Italia U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Armenia-Italia Under 21 è in programma giovedì 1 ottobre alle 18:30. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Italia assolutamente vincente, in una gara da almeno tre reti complessive e nella quale, gli azzurrini, non dovrebbero nemmeno subire una rete. Ci si gioca tutto in queste ultime due partite, quindi non c’è nessuna possibilità di sbagliare. E la truppa azzurra non sbaglierà.

Le probabili formazioni

ARMENIA: Non disponibile

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Chiarodia, Reggiani, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Camarda, Koleosho.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4