Pronostico Israele-Kosovo: il campo neutro aiuta

Israele-Kosovo è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Zero punti in classifica e soprattutto un solo gol fatto in due partite per Israele. E il campo neutro nn aiuta di certo Israele, impegnato in questo terzo match di Nations League contro il Kosovo.

La squadra ospite – almeno sulla carta – è una di quelle in crescita, lo abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. E ha già piazzato una vittoria in questa manifestazione. Tra le altre cose, ci sono anche due precedenti, nelle qualificazioni all’Europeo del 2024, e in entrambe le occasioni i kosovari sono riusciti a piazzare un risultato positivo: una vittoria e un pareggio.

Israele dietro non riesce a trovare le misure giuste: nelle ultime otto sconfitte ha subito almeno tre gol. Forse stavolta, il finale, nella forma potrebbe essere diverso, ma nella sostanza dovrebbe rimanere uguale. Nel senso: ci aspettiamo in questo caso una vittoria del Kosovo, perché Israele è partito male e non sembra aver trovato le misure giuste, almeno per ora.

Come vedere Israele-Kosovo in diretta tv e streaming

La sfida Israele-Kosovo è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Una vittoria esterna ci sta. Anche perché come detto prima c’è il campo neutro e non aiuta di certo Israele. Per quello che abbiamo visto nel corso di queste prime due uscite non possiamo non dare fiducia alla squadra kosovara. Match, anche, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Israele-Kosovo

ISRAELE (4-4-2): Peretz; Feingold, Sglomo, Stoinov, Revivo; Khalaili, Azoulay, Peretz, Solomon; Toklomati, Gloukh.

KOSOVO (3-4-3): Saipi; Dellova, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Avdullah, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2