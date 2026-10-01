I pronostici di giovedì 1 ottobre: Nations League, qualificazioni Euro U21 e Champions femminile

I pronostici di giovedì 1 ottobre, la terza giornata di Nations League propone tre gare interessanti: dalla voglia di riscatto della Germania al Portogallo alle prese con il caso CR7.
Riprende la Nations League dopo un giorno di pausa e il programma di oggi sembra davvero allettante. Tre le partite da monitorare, da Germania-Serbia a Grecia-Olanda, passando per Danimarca-Portogallo.
A Monaco di Baviera i tedeschi vanno a caccia della prima vittoria dell’era Klopp contro la Serbia fanalino di coda del girone, reduce da due KO casalinghi che ne hanno fatto la candidata numero uno per la retrocessione in Lega B. Il nuovo ct sta utilizzando questa Nations per sperimentare e capire chi possa far parte del ciclo che è appena iniziato. Logico, dunque, aspettarsi tante novità nell’undici iniziale, anche se l’ex allenatore del Liverpool è cosciente del fatto che stavolta servono i tre punti per mettere a tacere le critiche (la Mannschaft è uscita tra i fischi dopo il clamoroso capitombolo con la Grecia ad Augsburg). La Germania dovrebbe quindi interrompere il digiuno di vittorie in una gara da almeno tre gol complessivi, con gli ospiti che approfitteranno verosimilmente della fase di rodaggio teutonica per segnare almeno una rete.
Match da Gol anche quello di Salonicco tra la Grecia, sorprendentemente a punteggio pieno, e l’Olanda di Xavi: gli ellenici dalla loro hanno l’entusiasmo per il colpaccio in Germania, gli Oranje però hanno fatto vedere ottime cose in Serbia nonostante i tanti infortuni in attacco. A Copenaghen, infine, il Portogallo mette nel mirino il terzo successo di fila, sebbene il ct Jorge Jesus sia alle prese con il caso Cristiano Ronaldo: in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia, il 5 volte Pallone d’Oro non avrebbe digerito la scelta del selezionatore, al punto tale da abbandonare l’allenamento.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 2.5 in Germania-Serbia, Nations League, ore 20:45
Vincenti
- UNGHERIA U21 (in Ungheria U21-Lituania U21, Qualificazioni Euro U21, ore 19:00)
- MALTA (in Malta-Gibilterra, Nations League, ore 20:45)
- KOSOVO O PAREGGIO (in Israele-Kosovo, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Galles-Norvegia, Nations League, ore 20:45
- Manchester City-Real Madrid, Champions League femminile, ore 21:00
- Seattle Sounders-Sporting Kansas City, MLS, ore 03:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Grecia-Olanda, Nations League, ore 20:45
- Danimarca-Portogallo, Nations League, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.19 GOLDBET ; 7.47 SPORTBET; 7.19 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Irlanda-Austria, Nations League, ore 20:45
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