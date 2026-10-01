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Pronostico Kazakistan-Moldavia: senza i tre punti la promozione diventa un miraggio

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Kazakistan-Moldavia è una partita della terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A malapena un punto in due partite per Kazakistan e Moldavia, le cui speranze di promozione in Lega B dopo la fase a gironi della Nations League iniziano ad affievolirsi sempre di più.

Alip
Pronostico Kazakistan-Moldavia: senza i tre punti la promozione diventa un miraggio (Instagram) – Ilveggente.it

Il Kazakistan all’esordio era riuscito a strappare un pareggio in trasferta contro le Faroe (1-1), pur creando soltanto 0.39 xG e subendo il ritmo e la verticalità degli scandinavi, capaci di costruire le occasioni migliori.

Martedì scorso, invece, la selezione euroasiatica si è dovuta arrendere alla Slovacchia (2-1), che ha esultato nel finale grazie alla rete decisiva di Hancko. Un match, quello di Kosice, in cui i kazaki si sono preoccupati quasi esclusivamente di coprirsi e chiudere gli spazi agli avversari, come evidenziano gli 0.18 xG. La Moldavia, al contrario, nella seconda giornata avrebbe meritato l’intera posta in palio nella sfida casalinga con le Isole Faroe ma si è dovuta accontentare di un pari (1-1) nonostante i 22 tiri totali e il 70% del possesso palla. Un passo in avanti, ad ogni modo, rispetto alla prima uscita in Slovacchia, dove il 2-0 finale è andato persino stretto ai padroni di casa. La rappresentativa di Lilian Popescu continua dunque a mancare l’appuntamento con i tre punti, che mancano da novembre 2024 tra gare ufficiali e amichevoli. Il Kazakistan invece non esulta dallo scorso marzo, quando si impose 1-0 sulle Comore nelle FIFA Series.

Come vedere Kazakistan-Moldavia in diretta tv e streaming

Gherasimencov
Pronostico Kazakistan-Moldavia: senza i tre punti la promozione diventa un miraggio (Instagram) – Ilveggente.it

La sfida tra Kazakistan e Moldavia, in programma venerdì alle 16:00 all’Astana Arena di Astana, in Kazakistan, non verrà trasmessa né in diretta tv né in streaming per quanto riguarda l’Italia. Sky, che ha possiede i diritti di trasmissione della Nations League, ha dato priorità ad altre partite e non garantirà la copertura dell’evento.

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Comparazione quote

La vittoria del Kazakistan è quotata a 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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Il pronostico

Più che una sfida di qualità, è una sfida di nervi. Il Kazakistan dovrà fare quello che non ha fatto a Kosice: tirare e non solo coprirsi. La Moldavia dovrà fare quello che non ha fatto con le Faroe: trasformare il possesso in gol. Chi rimane troppo basso, rischia di perdere. Chi sbaglia il primo duello aereo, potrebbe pagarla cara.

I padroni di casa hanno comunque i precedenti e il fattore campo. Gli ospiti creano, ma non chiudono da troppo tempo. Under 2.5 è la giocata più pulita. Chi vuole il segno, propenda per l’1. Chi vuole osare, 1-0 esatto.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Moldavia

KAZAKISTAN (4-2-3-1): Pokatilov; Ashirbek, Yerlanov, Alip, Zhagorov; Kasabulat, Karaman; Bekbolat, Amir, Basmanov; Karimov.
MOLDAVIA (3-5-1-1): Celeadnic; Cucos, Iovu, Gherasimencov; Forov, Fratea, Baboglo, Stina, Reabciuk; Mandrychenko; Popescu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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