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Pronostico Bosnia-Svezia: arriva la prima sconfitta

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Bosnia-Svezia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro punti in due partite per la Bosnia in questo avvio di Nations League. Non tanto il pareggio contro la Polonia, ma soprattutto l’affermazione sul campo della Romania hanno dato un senso diverso a questa squadra. Che sì, è vero, è andata al Mondiale, ma non ha mai dato davvero l’impressione di potersela giocare a questi livelli.

Pronostico Bosnia-Svezia
Pronostico Bosnia-Svezia: arriva la prima sconfitta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Svezia, dal proprio canto, dopo le qualificazioni al Mondiale così brutte – ed è grazie a questa manifestazione che poi è riuscita a qualificarsi – ha ripreso bene. Due partite e altrettante vittorie per Giokeres e compagni. E vabbè, quando davanti hai dei calciatori del genere, così forti e in grado di fare la differenza, diventa sinceramente tutto più facile. Mancherà Isak, ma c’è Nygren che ha già segnato contro la Polonia.

Non vogliono perdere terreno gli svedesi. Anzi, vogliono allungare perché vedono da vicino la possibilità di andarsene in questo girone. Qualora dovesse arrivare una vittoria anche da questa sfida, le possibilità di vincere il raggruppamento diventerebbero altissime. Crediamo, insomma, che la vittoria esterna possa arrivare.

Come vedere Bosnia-Svezia in diretta tv e streaming

La sfida Bosnia-Svezia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Terza vittoria consecutiva per la Svezia, dentro una gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bosnia-Svezia

BOSNIA (4-3-1-2): Zlomislic; Memic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktevic, Gigovic, Basic; Alajbegovic; Tabakovic, Mahmic.
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli; Nygren, Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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