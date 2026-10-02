Home » TENNIS » Alcaraz-Arnaldi, esame ad alta tensione per il talento ligure

Alcaraz-Arnaldi, esame ad alta tensione per il talento ligure

di

Alcaraz-Arnaldi è una partita del secondo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca sabato 3 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico del match.

Il torneo Atp di Tokyo deve ancora entrare nelle sue fasi più concitate, eppure ci regala già un incontro di lusso: sui campi in cemento dell’Ariake Colosseum, il prossimo sabato 3 ottobre, andrà in scena, infatti, un duello di altissimo profilo tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi. Una sfida che ci aspettiamo possa essere spettacolare e carica, al tempo stesso, della tensione agonistica propria dei big match.

Arnaldi
Alcaraz-Arnaldi, esame ad alta tensione per il talento ligure (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il tennista spagnolo ha staccato il pass per questo turno superando in tre set l’americano Alex Michelsen al termine di una sfida intensa, confermando le proprie ambizioni. L’atleta ligure, dal canto suo, arriva invece a questo appuntamento dopo una rimonta formidabile contro il padrone di casa Rei Sakamoto, forte del fatto di avere ritrovato sensazioni molto positive dopo i recenti fastidi fisici.

I precedenti sorridono al fuoriclasse di El Palmar, uscito vincitore nei due confronti diretti precedentemente disputati nel circuito maggiore. Nonostante lo svantaggio nei numeri storici, il giocatore italiano scenderà in campo senza nulla da perdere, cercando di sfruttare ogni minima indecisione per mettere in difficoltà l’avversario.

Alcaraz-Arnaldi: il pronostico

Alcaraz
Alcaraz-Arnaldi: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Entrando nel merito delle dinamiche tecniche della contesa, la straordinaria rapidità di esecuzione e la potenza nei colpi consentono al campione iberico di partire con i favori del pronostico. La sua capacità di imprimere un ritmo elevato metterà a dura prova la resistenza difensiva del tennista azzurro, che sarà chiamato a sfoderare tutte le armi di cui dispone per tenergli testa.

Prevediamo un incontro vibrante e caratterizzato da scambi spettacolari, ma alla fine la superiore continuità del fuoriclasse spagnolo farà inevitabilmente la differenza nei momenti clou, permettendogli di chiudere la contesa a proprio favore.

Alcaraz in Alcaraz-Arnaldi

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura