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Pronostico Ungheria-Georgia: si sbloccano entrambe

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Ungheria-Georgia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un punto a testa, zero gol fatti, uno solo subito. Cammino identico fino al momento in Nations League per Ungheria e Georgia. Adesso, però, è arrivato il momento per entrambe di sbloccarsi.

Pronostico Ungheria-Georgia
Pronostico Ungheria-Georgia: si sbloccano entrambe (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci sono due precedenti nella storia, e in entrambe le occasioni ha sempre vinto la squadra che ha giocato in casa. Potrebbe essere così anche stavolta, perché l’Ungheria ha qualcosa in più, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza a livello internazionale. La Georgia, è altrettanto vero, ha degli uomini che riescono a fare la differenza, ma in generale, il livello della rosa, togliendo un paio di uomini davanti non è chissà ché.

Ovvio, quando parliamo del fatto che entrambe si possano sbloccare, ci riferiamo al fatto che finalmente potrebbe arrivare almeno una rete in questa terza partita della Nations League. Questo è sicuramente un punto da tenere in assoluta considerazione come pronostico di questo match. Così com’è da tenere in considerazione un’altra cosa: e ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Ungheria-Georgia in diretta tv e streaming

La sfida Ungheria-Georgia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.87 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Sportbet.

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Il pronostico

Visto che ha sempre vinto, nei due precedenti, la formazione che ha giocato in casa, crediamo possa succedere la stessa cosa anche in questo match. La sicurezza, almeno analizzando quelli che sono dati, è che entrambe le formazioni dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Questa quota, inoltre, è in salita. Quindi magari si potrebbe aspettare un altro poco.

Le probabili formazioni di Ungheria-Georgia

UNGHERIA (3-5-2): B Toth; Bolla, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Csongvai; Jurek, A Toth, Szoboszlai; Lukacs.
GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Tsitaishvili; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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