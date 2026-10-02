Pronostico Ungheria-Georgia: si sbloccano entrambe

Ungheria-Georgia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un punto a testa, zero gol fatti, uno solo subito. Cammino identico fino al momento in Nations League per Ungheria e Georgia. Adesso, però, è arrivato il momento per entrambe di sbloccarsi.

Ci sono due precedenti nella storia, e in entrambe le occasioni ha sempre vinto la squadra che ha giocato in casa. Potrebbe essere così anche stavolta, perché l’Ungheria ha qualcosa in più, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza a livello internazionale. La Georgia, è altrettanto vero, ha degli uomini che riescono a fare la differenza, ma in generale, il livello della rosa, togliendo un paio di uomini davanti non è chissà ché.

Ovvio, quando parliamo del fatto che entrambe si possano sbloccare, ci riferiamo al fatto che finalmente potrebbe arrivare almeno una rete in questa terza partita della Nations League. Questo è sicuramente un punto da tenere in assoluta considerazione come pronostico di questo match. Così com’è da tenere in considerazione un’altra cosa: e ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Ungheria-Georgia in diretta tv e streaming

La sfida Ungheria-Georgia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.87 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Visto che ha sempre vinto, nei due precedenti, la formazione che ha giocato in casa, crediamo possa succedere la stessa cosa anche in questo match. La sicurezza, almeno analizzando quelli che sono dati, è che entrambe le formazioni dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Questa quota, inoltre, è in salita. Quindi magari si potrebbe aspettare un altro poco.

Le probabili formazioni di Ungheria-Georgia

UNGHERIA (3-5-2): B Toth; Bolla, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Csongvai; Jurek, A Toth, Szoboszlai; Lukacs.

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Tsitaishvili; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1