Pronostico Isole Faroe-Slovacchia: prendono il largo in classifica

Isole Faroe-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Quattro gol fatti, un solo subito, e due vittorie in due partite. La legge della Slovacchia è chiara in questo girone di Nations League. la formazione ospite è la più forte, e vuole prendersi la promozione in maniera veloce. Ha tutte le qualità per farlo.
Al posto numero 45 della classifica Fifa, la Slovacchia affronta in trasferta le Far Oer che in questa speciale graduatoria sono 123esimi. Vabbè, questo in generale conta poco, quello che realmente ha un valore è la qualità delle due rose a disposizione che senza dubbio sono di un livello diverso. Dentro la squadra ospite, in tutti i reparti, ci sono degli uomini che almeno giocano in campionati importanti e che hanno, oltre a delle qualità tecniche differenti, anche un passo diverso rispetto ai padroni di casa. Tutti questi elementi, messi in una partita del genere, è evidente che possono dare alla fine solamente un risultato finale.
La Slovacchia non crediamo avrà nessuna difficoltà a prendersi questi tre punti, per rimanere a punteggio pieno in classifica e vedere sempre da più vicino la promozione.
Come vedere Isole Faroe-Slovacchia in diretta tv e streaming
La sfida Isole Faroe-Slovacchia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria della Slovacchia è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
Non può essere in dubbio secondo noi la vittoria esterna. La Slovacchia, dopo due affermazioni in altrettante partite “rischia” di andarsene a punteggio pieno. Una sfida da una sola squadra a segno. Anche perché dietro gli ospiti sono tosti, molto forti fisicamente, e in grado di chiudere tutti gli spazi.
Le probabili formazioni di Isole Faroe-Slovacchia
ISOLE FAROE (3-5-2): Lamhauge; Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen; Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sorensen; Justinussen.
SLOVACCHIA (3-4-3): Dubravka; Valjent, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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