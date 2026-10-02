Pronostico Isole Faroe-Slovacchia: prendono il largo in classifica

Isole Faroe-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro gol fatti, un solo subito, e due vittorie in due partite. La legge della Slovacchia è chiara in questo girone di Nations League. la formazione ospite è la più forte, e vuole prendersi la promozione in maniera veloce. Ha tutte le qualità per farlo.

Al posto numero 45 della classifica Fifa, la Slovacchia affronta in trasferta le Far Oer che in questa speciale graduatoria sono 123esimi. Vabbè, questo in generale conta poco, quello che realmente ha un valore è la qualità delle due rose a disposizione che senza dubbio sono di un livello diverso. Dentro la squadra ospite, in tutti i reparti, ci sono degli uomini che almeno giocano in campionati importanti e che hanno, oltre a delle qualità tecniche differenti, anche un passo diverso rispetto ai padroni di casa. Tutti questi elementi, messi in una partita del genere, è evidente che possono dare alla fine solamente un risultato finale.

La Slovacchia non crediamo avrà nessuna difficoltà a prendersi questi tre punti, per rimanere a punteggio pieno in classifica e vedere sempre da più vicino la promozione.

Come vedere Isole Faroe-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida Isole Faroe-Slovacchia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Non può essere in dubbio secondo noi la vittoria esterna. La Slovacchia, dopo due affermazioni in altrettante partite “rischia” di andarsene a punteggio pieno. Una sfida da una sola squadra a segno. Anche perché dietro gli ospiti sono tosti, molto forti fisicamente, e in grado di chiudere tutti gli spazi.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Slovacchia

ISOLE FAROE (3-5-2): Lamhauge; Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen; Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sorensen; Justinussen.

SLOVACCHIA (3-4-3): Dubravka; Valjent, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2