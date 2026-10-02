Home » CALCIO » NAZIONALI » Pronostico Isole Faroe-Slovacchia: prendono il largo in classifica

Pronostico Isole Faroe-Slovacchia: prendono il largo in classifica

di

Isole Faroe-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro gol fatti, un solo subito, e due vittorie in due partite. La legge della Slovacchia è chiara in questo girone di Nations League. la formazione ospite è la più forte, e vuole prendersi la promozione in maniera veloce. Ha tutte le qualità per farlo.

Lobotka
Pronostico Far Oer-Slovacchia: prendono il largo in classifica (Instagram) – Ilveggente.it

Al posto numero 45 della classifica Fifa, la Slovacchia affronta in trasferta le Far Oer che in questa speciale graduatoria sono 123esimi. Vabbè, questo in generale conta poco, quello che realmente ha un valore è la qualità delle due rose a disposizione che senza dubbio sono di un livello diverso. Dentro la squadra ospite, in tutti i reparti, ci sono degli uomini che almeno giocano in campionati importanti e che hanno, oltre a delle qualità tecniche differenti, anche un passo diverso rispetto ai padroni di casa. Tutti questi elementi, messi in una partita del genere, è evidente che possono dare alla fine solamente un risultato finale.

La Slovacchia non crediamo avrà nessuna difficoltà a prendersi questi tre punti, per rimanere a punteggio pieno in classifica e vedere sempre da più vicino la promozione.

Come vedere Isole Faroe-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida Isole Faroe-Slovacchia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non può essere in dubbio secondo noi la vittoria esterna. La Slovacchia, dopo due affermazioni in altrettante partite “rischia” di andarsene a punteggio pieno. Una sfida da una sola squadra a segno. Anche perché dietro gli ospiti sono tosti, molto forti fisicamente, e in grado di chiudere tutti gli spazi.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Slovacchia

ISOLE FAROE (3-5-2): Lamhauge; Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen; Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sorensen; Justinussen.
SLOVACCHIA (3-4-3): Dubravka; Valjent, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura