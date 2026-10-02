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Pronostico Croazia-Inghilterra: la battaglia tattica che accende la terza giornata

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Croazia-Inghilterra è una partita della terza giornata di Nations League e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La terza giornata della fase a gironi della coppa europea mette di fronte la Nazionale della Croazia e la rappresentativa dell’Inghilterra in un confronto diretto di altissimo livello tecnico, agonistico ed emozionale. Entrambe le selezioni scendono sul terreno di gioco con la ferma intenzione di conquistare l’intera posta in palio per consolidare la propria posizione in classifica e dare un segnale forte e inequivocabile alle dirette concorrenti nel raggruppamento continentale.

Inghilterra
Pronostico Croazia-Inghilterra: la battaglia tattica che accende la terza giornata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Croazia, padrona di casa, cerca con insistenza le giuste conferme dopo un avvio di torneo caratterizzato da risultati decisamente altalenanti, in cui ha saputo mostrare sprazzi di grande organizzazione tattica alternati a momenti di evidente sofferenza difensiva. La compagine balcanica, sostenuta dal calore del proprio pubblico sugli spalti, sa perfettamente che un risultato positivo contro un avversario di tale spessore internazionale rappresenterebbe la svolta ideale per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione alla fase successiva.

Dall’altra parte del campo, la selezione dell’Inghilterra si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo dichiarato di imporre la propria superiorità sul piano del palleggio, del ritmo e della gestione del possesso palla. La squadra ospite, reduce da impegni intensi e ricchi di spunti significativi maturati nei mesi precedenti, punta forte sulla solidità del proprio collettivo e sulla qualità complessiva della rosa per espugnare un campo tradizionalmente ostico e raccogliere punti pesanti in ottica qualificazione.

Come vedere Croazia-Inghilterra in diretta tv e streaming

Croazia
Come vedere Croazia-Inghilterra in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Croazia-Inghilterra, in programma sabato alle 18 allo stadio di Zagabria, verrà trasmessa in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Analizzando le prestazioni in campo, lo storico dei confronti diretti e l’enorme importanza della posta in palio, la sfida si preannuncia estremamente combattuta, tattica ed equilibrata per larghi tratti dei novanta minuti regolamentari. Tuttavia, la maggiore concretezza mostrata in fase realizzativa e la superiore profondità dei cambi rendono la formazione inglese la favorita per il successo finale, decisamente più attrezzata per sfruttare al meglio i momenti chiave dell’incontro e superare l’ostacolo esterno.

Le probabili formazioni di Croazia e Inghilterra

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Caleta-Car, Sosa; Sucic, Kovacic, Modric; Perisic, Beljo, Budimir.
INGHILTERRA (4-3-3): Trafford; Livramento, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Mainoo, Bellingham; Saka, Kane, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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