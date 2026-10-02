Testa a testa imperdibili a Tokyo: pronostici di un weekend di fuoco

Ottavi e quarti di finale di grande spessore al torneo di Tokyo: panoramica completa sui match del circuito maschile, analisi e pronostici.
Anche sui campi all’aperto di Tokyo, come su quelli di Pechino, c’è grande attesa per le fasi concitate del torneo, che fino a questo momento è stato connotato da un altissimo profilo competitivo e da una grande intensità.
Nella giornata di sabato ci sarà un primo confronto tra Denis Shapovalov e Alejandro Tabilo, valido per gli ottavi, duello che si preannuncia molto interessante. Il tennista canadese ha mostrato spunti eccellenti nelle recenti uscite, evidenziando una condizione di forma incoraggiante e colpi molto pesanti che mettono in grande difficoltà i rispettivi avversari nei momenti chiave. L’inerzia tecnica pende leggermente dalla sua parte, eleggendo Shapovalov come principale favorito.
Passando alla seconda sfida tra Ugo Humbert e Jiri Lehecka, il giocatore ceco arriva a questo appuntamento con una serie di prestazioni solide e una grande regolarità da fondo campo che logora progressivamente gli avversari. Il tennista francese alterna lampi di classe pura a passaggi a vuoto nei momenti cruciali della partita, motivo per cui Lehecka parte avanti, forte di una maggiore continuità di rendimento.
Weekend di ottavi e quarti a Tokyo: i pronostici
Nella programmazione di domenica – quarti di finale – troviamo Jaume Munar opposto a Kyrian Jacquet.: lo spagnolo ha dimostrato grande attenzione e una notevole tenuta atletica sui campi rapidi di Tokyo, gestendo con intelligenza tattica i momenti più delicati dei turni precedenti. La maggiore esperienza nei circuiti maggiori fa pendere l’ago della bilancia decisamente verso Munar.
Sognano la semifinale anche Valentin Vacherot e Arthur Fils: il giovane talento francese sta attraversando un momento di grande crescita costante e possiede una potenza di colpi superiore per controllare gli scambi e dettare il ritmo, per cui è lui il favorito per la vittoria.
Shapovalov in Shapovalov-Tabilo
Lehecka in Humbert-Lehecka
Munar in Munar-Jacquet
Fils in Vacherot-Fils
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