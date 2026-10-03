Entra nel vivo la battaglia dei sedicesimi a Pechino: i pronostici

Sedicesimi di finale scoppiettanti al torneo di Pechino: panoramica completa sui match del circuito femminile, completi di analisi e pronostici.

Il torneo Wta di Pechino offre una domenica ricca di grandi emozioni, con dei match che vedranno sfidarsi le grandi protagoniste del circuito internazionale e le giocatrici più in forma del momento, tutte pronte a battersi con le unghie e con i denti per avanzare nel tabellone principale.

Nel primo confronto tra Nikola Bartunkova e Aryna Sabalenka, la tennista bielorussa parte con i chiari favori del pronostico grazie alla sua potenza dirompente e alla straordinaria abilità nel comandare gli scambi da fondo campo. La giovane ceca cercherà di difendersi con ordine tattico e grande tenacia per arginare l’uragano avversario, ma la notevole esperienza e la solidità della campionessa di Minsk dovrebbero fare inevitabilmente la differenza nei momenti più caldi del match.

Passando alla seconda sfida in programma tra Sara Bejlek e Naomi Osaka, la campionessa giapponese possiede una marcia decisamente in più in termini di palmares, potenza e colpi. La tennista ceca proverà a metterla in difficoltà allungando le traiettorie e variando le soluzioni, ma la classe cristallina di Osaka promette di emergere con decisione sulla distanza.

Match con vista ottavi a Pechino: analisi e pronostici

Il programma prosegue con il match tra Sinja Kraus e Dayana Yastremska. L’atleta ucraina vanta una maggiore consuetudine a calcare i palcoscenici dei grandi tornei internazionali, esprimendo un tennis estremamente aggressivo e verticale che mette in costante apprensione le avversarie. Kraus dovrà disputare una partita semplicemente impeccabile sotto il profilo difensivo per contenere l’iniziativa della rivale.

Infine, il confronto tra Polina Kudermetova e Mirra Andreeva promette scintille e spettacolo puro. Andreeva ha messo in mostra una maturità tattica sbalorditiva e una freschezza atletica invidiabile, doti che le consentono di gestire con assoluta lucidità ogni fase della contesa contro un’avversaria ostica e determinata.

Sabalenka in Bartunkova-Sabalenka

Osaka in Bejlek-Osaka

Yastremska in Kraus-Yastremska

Andreeva in Kudermetova-Andreeva