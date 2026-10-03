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Pronostico Argentina-Burkina Faso: arriva la ventunesima gemma

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Argentina-Burkina Faso è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Argentina è ormai tutto pronto per l’attesissima partita d’addio di Leo Messi alla Selección, che si giocherà nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì, contro il Benin. Prima di allora però l’Argentina disputerà un altro test, il secondo nel giro di pochi giorni dopo il 4-0 rifilato mercoledì scorso alla Bolivia.

I giocatori argentini
Pronostico Argentina-Burkina Faso: arriva la ventunesima gemma (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’avversario in questione sarà il Burkina Faso, reduce dai due match ravvicinati di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa (1-1 con il Benin e vittoria per 1-0 in casa della Repubblica Centrafricana).

Non è ancora certa la presenza di Messi contro la selezione burkinabé, anche se il ct Scaloni ha ribadito che se il numero 10 vorrà scendere in campo qualche minuto glielo concederà senza alcun problema. Contro la Bolivia la Pulce non era a disposizione ma in attacco la sua assenza in termini realizzativi non si è avvertita più di tanto, dal momento che Lautaro Martinez prima di uscire per un infortunio – in dubbio la sua presenza contro il Burkina Faso – ne ha fatto egregiamente le veci mettendo sbloccando l’incontro dopo 20 minuti di gioco. Nel tabellino dei marcatori anche la stella del Como Nico Paz – pronto a raccogliere l’eredità dell’otto volte Pallone d’Oro – il difensore dell’Atletico Madrid Romero e il subentrante José Manuel Lopez, centravanti del Palmeiras che con ogni probabilità prenderà il posto di Lautaro domenica sera.

L’Argentina cercherà di conquistare l’ennesima vittoria in una gara amichevole: dal 2019 in partite del genere l’Albiceleste ha sempre vinto ed in caso di successo al Mas Monumental di Buenos Aires si tratterà della ventunesima affermazione di fila.

Come vedere Argentina-Burkina Faso in diretta tv e streaming

Scaloni
Pronostico Argentina-Burkina Faso: arriva la ventunesima gemma (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Argentina-Burkina Faso è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 20:45 (ora italiana) all’Estadio Mas Monumental di Buenos Aires, in Argentina. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il piano di Scaloni è chiaro: palleggio fluido a ritmi elevati per scombinare in poco tempo la struttura avversaria. Con il talento di Nico Paz e la dinamicità delle mezze ali, la Selección cercherà subito la verticalizzazione per mandare in porta i due centravanti. Il Burkina Faso di Amir Abdou è una squadra aggressiva e votata al pressing, ma al Monumental dovrà gioco forza abbassare il baricentro in una difesa posizionale a protezione dell’area. Se l’Argentina sblocca la partita nei primi 30 minuti, l’intensità e l’esperienza del gruppo di casa rischiano di trasformare la gara in un monologo. 

Senza troppi giri di parole: c’è un abisso tecnico tra le due rose e l’Argentina vuole avvicinarsi alla festa per l’addio di Messi nel migliore dei modi. La combo 1+No Gol protegge da sorprese e sfrutta la solidità difensiva argentina. Al tempo stesso siamo convinti che la truppa di Scaloni possa segnare un numero di gol compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Argentina-Burkina Faso

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Giay, Romero, Lisandro Martinez, Vega; Nico Paz, Palacios, Equi, Prestianni; Julian Alvarez, José Manuel Lopez.
BURKINA FASO (4-3-3): Koffi; Kabore, Djiga, E. Tapsoba, Kouassi; A. Tapsoba, Doucet, Ouedraogo; Bouda, Traoré, Zagre.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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