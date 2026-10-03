Pronostico Islanda-Bulgaria: succederà per la prima volta

Islanda-Bulgaria è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Islanda prima nel girone con quattro punti, Bulgaria ultima con uno solo. Succederà per la prima volta nella storia, quindi, che i padroni di casa riusciranno a battere i bulgari. Sì, perché nei cinque precedenti – molto datati nel tempo – mai la squadra del Nord Europa è riuscita a battere questa formazione.
Nel corso degli anni le cose sono cambiate e l’Islanda è una di quelle nazionali che maggiormente sono riuscite a crescere, toccando anche livelli importanti. E hanno adesso dei giocatori importanti dentro la rosa. I cinque precedenti dei quali vi abbiamo parlato hanno sempre regalato, inoltre, almeno un gol per squadra. Questo trend non sappiamo se rimarrà invariato, perché la Bulgaria, davanti, riesce oggettivamente a creare davvero poco. Un gol fatto in due partite, come è stato uno solo il gol subito dall’Islanda dopo le prime due giornate. E fuori casa, tra le altre cose.
Detto questo, la certezza è che l’Islanda rimarrà prima, perché senza chissà quali particolari problemi dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria assai importante per il proprio cammino in Nations League.
Come vedere Islanda-Bulgaria in diretta tv e streaming
La sfida Islanda-Bulgaria è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Islanda è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.77 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Sia la quota della vittoria islandese, sia quella del NO GOL, sono in calo. Ecco, è un’occasione questa da sfruttare.
Le probabili formazioni di Islanda-Bulgaria
ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Magnusson, Gretarsson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Sigurdsson, Haraldsson; Gudjohnsen, Oskarsson.
BULGARIA (4-3-3): Naumov; Turitsov, K Dimitrov, Velkov, Velkovski; Tsonev, Gruev, Stoyanov; M Petkov, L Petkov, Z Dimitrov.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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