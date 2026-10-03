Pronostico Estonia-Lussemburgo: esce sempre lo stesso risultato

Estonia-Lussemburgo è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha un’occasione importante l’Estonia contro il Lussemburgo, dopo due pareggi nelle prime due uscite. Ovviamente quella di centrare la prima affermazione in questa Nations League cercando di sfruttare, intanto, il fattore campo. E poi anche i precedenti.

Sì, nonostante siano comunque datati nel tempo, l’Estonia non ha mai perso nei tre precedenti contro il Lussemburgo, conquistando due vittorie e un pareggio. E, le vittorie, sono sempre arrivate con almeno due gol di scarto. Ora, pensare che possano esserci questo margine pure stavolta non è assicurato (parliamo comunque di nazionali che hanno un ranking Fifa bassissimo e che in questo girone chiudono appunto la graduatoria sotto questo aspetto), ma immaginare un’affermazione dei padroni di casa non ci pare possa essere utopia. Anche perché l’Estonia si è andata a prendere un pareggio importante, proprio nella prima gara di Nations, sul campo dell’Islanda. Che, ovviamente, di tutte queste è la migliore squadra. Insomma, come potete leggere dal titolo, viene fuori sempre lo stesso risultato.

Come vedere Estonia-Lussemburgo in diretta tv e streaming

La sfida Estonia-Lussemburgo è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Estonia è quotata 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Nonostante la quota altissima crediamo che l’Estonia possa davvero riuscire a prendersi una vittoria assai importante. Ovviamente dentro una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Estonia-Lussemburgo

ESTONIA (4-4-2): Hein; Paskotsi, Tougjas, Mets; Liivak, Soomets, Poom, Kait, Schjonning-Larsen; Mustmaa, Kristal.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Mahmutovic, Carlson, Bohnert; Moreira, Olesen, Barreiro; Thill, Dardari, Kadamani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0