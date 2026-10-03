Pronostico Irlanda-Israele: la decide l’uomo più in forma

Irlanda-Israele è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo tre giornate l’Irlanda ha quattro punti. Mentre Israele è fermo a uno. Diciamo che il fattore campo in questo match potrebbe decisamente fare la differenza, parliamo di un catino, quello irlandese, pronto a spingere la squadra verso una vittoria.

C’è, tra le altre cose, anche un giocatore che sta facendo la differenza. L’uomo più in forma in questo momento dentro l’Irlanda. Parrot infatti sta vivendo uno stato straordinario, segna con regolarità, e fa gol bellissimi. Sappiamo inoltre quello che è successo prima del match d’andata: ci sono state delle scorie nei giorni precedenti al match che hanno rischiato anche di far saltare la partita. Poi tutto è rientrato. Rimane comunque il dislivello netto tra queste due squadre, con l’Irlanda che come detto vive un momento di forma ottimo e c’è la sensazione che possa ulteriormente crescere nello spazio di poco tempo. E questo indirizza la partita. Che, come detto, potrebbe anche essere decisa da quell’uomo che abbiamo già citato.

Come vedere Irlanda-Israele in diretta tv e streaming

La sfida Irlanda-Israele è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Irlanda è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Irlanda vincente, senza discussioni, dentro un match da almeno tre reti complessive. Anche Israele dovrebbe riuscire a fare almeno un gol. Ma i tre punti, con una quota davvero altissima, sono destinati ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Irlanda-Israele

IRLANDA (3-4-1-2): Kelleher; Egan, O’Shea, Scales; O’Brien, Coventry, Molumby, Manning; Moylan; Idah, Parrott.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Stoinov, Nachimas, Shlomo; Khalaily, E. Peretz, Do. Peretz, Revivo; Solomon, Gloukh; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1