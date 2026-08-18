Pronostico Celtic-LASK Linz: l’indizio lo danno i numeri recenti

Celtic-LASK Linz è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Celtic nello scorso campionato ha seriamente rischiato di non vincere la Scottish Premiership, con gli Hearts di Edimburgo che fino alla fine hanno tenuto testa agli Hoops crollando proprio nello scontro diretto decisivo. La squadra di Martin O’Neill si è poi aggiudicata anche la coppa nazionale, battendo il Dunfermline a distanza di qualche giorno dal trionfo in Premiership. Pure la nuova stagione è iniziata con il piede giusto: due vittorie su due in campionato, di misura sul Dundee (1-0) e roboante 5-1 in casa del Kilmarnock, due match a cui ha fatto seguito il 4-0 nel turno di Scottish Cup contro il Dundee United. Il miglior modo, insomma, per prepararsi al delicato preliminare con gli austriaci del LASK.

Gli Hoops non devono commettere l’errore dello scorso anno, quando contro ogni pronostico furono eliminati negli spareggio dagli insospettabili kazaki del Kairat Almaty, retrocedendo in Europa League. Una brutta pagina della storia biancoverde che O’Neill non vede l’ora di rimuovere dai ricordi dei tifosi.

LASK, che partenza

Anche il LASK, tuttavia, è squadra da prendere con le pinze: sono campioni d’Austria in carica – primo trionfo dal 1965 – e sono partiti a razzo in Bundesliga, vincendo le prime tre partite (quattro se consideriamo il turno di coppa nazionale) segnando una valanga di gol, ben nove complessivi, e rimanendo a punteggio pieno insieme al Rapid Vienna. Il LASK ci riprova dopo sette anni: nei preliminari dell’edizione 2019-20 della Champions League il club austriaco venne fatto fuori dal Club Brugge.

Nonostante la cessione di Maeda, l’attacco del Celtic sta volando sulle ali del solito Nygren (3 reti in 3 gare) e dei neo-acquisti Duran e Høgh, con quest’ultimo – arrivato dal Bodo – subito devastante a quota tre marcature. O’Neill deve rinunciare soltanto al lungodegente Jota e sta pensando di schierare una difesa a tre (Carter-Vickers, Trusty e Scales) per proteggere una mediana con poche opzioni. Gli ospiti invece possono contare su una coppia d’attacco in salute, composta da Usor e da uno scatenato Adeniran (già 5 gol a referto).

Come vedere Celtic-LASK Linz in diretta tv e streaming

La sfida Celtic-LASK Linz, in programma mercoledì alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow, in Scozia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il fattore Celtic Park ma soprattutto il desiderio di riscatto continentale spingeranno gli Hoops ad aggredire subito il match, sorretti da una produzione offensiva che in casa viaggia a cifre impressionanti. Tuttavia, il LASK non è squadra da sottovalutare. La compagine austriaca gioca con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e vanta numeri realizzativi superiori perfino a quelli degli scozzesi in questo avvio di stagione (16 gol in 4 gare). Considerando che la difesa del Celtic tende ad aprirsi nei confronti europei ad alto ritmo, ci si aspetta una gara aperta e – con ogni probabilità – ricca di marcature da ambo i lati. Da provare le combo Gol+Over 2.5 e 1X+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Celtic-LASK Linz

CELTIC (3-4-3): Sinisalo; Carter-Vickers, Trusty, Scales; Ralston, McGregor, Nygren, Tierney; Duran, Hogh, Tounekti.

LASK LINZ (3-5-2): Jungwirth; Mbuyamba, Alemao, Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Bello; Adeniran, Usor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1