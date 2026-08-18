Pronostico NEC-Bodø/Glimt: emozioni a pioggia nella notte olandese

NEC-Bodø/Glimt è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il NEC è stato la grande sorpresa dell’ultima Eredivisie, conclusa al terzo posto dietro alle corazzate PSV Eindhoven e Feyenoord. Un piazzamento che ha permesso al club di Nijmegen di staccare un pass per i preliminari di Champions League e di tornare a respirare aria d’Europa per la prima volta dal 2009.

I rossoneroverdi in queste qualificazioni hanno già mietuto una vittima illustre, l’Olympiacos, eliminato contro ogni pronostico nel terzo turno.

Nei Paesi Bassi, dopo lo 0-0 del Pireo, il NEC l’ha spuntata 2-1 nei supplementari grazie a una rete di Mor, con i biancorossi rimasti in 10 uomini per via dell’espulsione di Fortounis. Un successo importantissimo, visto che anche se le cose dovessero andare male con il Bodø/Glimt nello spareggio gli olandesi avrebbero comunque accesso alla fase a girone unico dell’Europa League, un salvagente che farebbe felici ugualmente i tifosi. La squadra di Dick Schreuder ha già esordito nell’Eredivisie 2026-27: passo falso all’esordio con il Telstar – match a cavallo della doppia sfida con l’Olympiacos – e vittoria per 4-1 in casa del Willem II. Servirà in ogni caso un’altra impresa per prendersi lo scalpo del Bodø, ormai una certezza a questi livelli.

Bodø pirotecnico

Per i norvegesi si tratta della quinta partecipazione alla Champions League, competizione nella quale lo scorso anno ha lasciato tutti con la bocca aperta, giungendo fino agli ottavi dopo aver addirittura rispedito a casa l’Inter di Cristian Chivu ed approdando tra le migliori sedici d’Europa.

L’impeccabile percorso europeo ha costretto gli uomini di Kjetil Knutsen a lasciare qualcosa in patria e così si spiega il secondo posto nell’Eliteserien 2025 dietro al Viking, capace di spodestare i gialloneri. Proprio a causa della mancata vittoria del titolo, il Bodø ha dovuto affrontare un preliminare in più: una settimana fa gli scandinavi se la sono vista brutta con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, eliminati al termine di un complessivo 6-5, con Helmersen che a tre minuti dai calci di rigore ha regalato la qualificazione a Knutsen. In campionato il Bodø/Glimt è attualmente primo dopo 17 giornate, con un punto di vantaggio sul Viking e non perde una partita da maggio.

Knutsen in attacco si affiderà nuovamente a Helmersen, finora degno sostituto di Høgh (passato in estate al Celtic) con ben sei reti in Eliteserien. La stella del NEC invece è l’esperto fantasista serbo Tadic, che ha raggiunto la doppia cifra di assist per 8 stagioni di fila da quando ha lasciato il Southampton.

Come vedere NEC-Bodø/Glimt in diretta tv e streaming

NEC-Bodø/Glimt, in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadion de Goffert di Nijmegen, nei Paesi Bassi, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Entrambe le formazioni possiedono una vocazione offensiva che le porta costantemente a cercare il gol senza troppi calcoli tattici. Il NEC ha dimostrato di non temere i grandi palcoscenici eliminando l’Olympiacos e spinto dal proprio pubblico proverà a imporre ritmo e qualità tecnica. Tuttavia, la macchina di Knutsen ha un rodaggio atletico nettamente superiore (17 giornate di campionato sulle spalle) e in Europa trova una continuità di rendimento spaventosa, segnando almeno 2 reti in 9 delle ultime 10 uscite europee. Ci attende una partita aperta, ritmata e ricca di capovolgimenti di fronte in cui i gol non dovrebbero assolutamente mancare. Stuzzica la doppia chance esterna a favore dei norvegesi unita a due marcature totali, sfruttando la maggiore esperienza continentale del Bodø e la sua imbattibilità che dura da maggio.

Le probabili formazioni di NEC-Bodø/Glimt

NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Nuytinck, Fonville; Pereira, Monteiro, Nejasmic, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2