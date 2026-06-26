Eastbourne, il cerchio si stringe: due battaglie caldissime per un posto in finale

Sui prati inglesi di Eastbourne è già tempo di semifinali: ecco chi parte avanti nei due match che valgono la finale del torneo che precede Wimbledon.
I prati di Eastbourne, che in questa settimana hanno già regalato al pubblico un bel po’ di sorprese e ben più di un ribaltone, propongono oggi due semifinali molto diverse tra loro, ma ugualmente interessanti poiché ricche di incognite.
Ad aprire il programma odierno, alle 15:30, sarà il confronto tra Zizou Bergs e Liam Samuel. Il belga si è reso autore, in questa settimana, di prestazioni molto convincenti, disputando partite che ha gestito con grande lucidità e dando prova di una crescita costante turno dopo turno. Bergs ha dato la sensazione di essere sempre dentro il match, anche nei momenti più complicati, riuscendo spesso a trovare le soluzioni giuste nei passaggi pesanti.
Samuel, dal canto suo, rappresenta invece la grande sorpresa del torneo: il britannico ha sfruttato bene il fattore campo ed è arrivato alla semifinale di Eastbourne con entusiasmo e fiducia alle stelle. Ma quando si arriva così avanti nei tornei, l’esperienza inizia a pesare, ed è proprio lì che Bergs sembra avere il vantaggio decisivo.
Chi va in finale a Eastbourne?
L’entusiasmo di Samuel può essere potenzialmente pericoloso, eppure Bergs sembra avere qualcosa in più in termini di dimestichezza con l’erba e di gestione dei momenti chiave, motivo per il quale è il favorito per un posto in finale a Eastbourne.
Subito dopo toccherà al match più atteso, quello tra Jack Draper e Ugo Humbert. Il beniamino di casa continua a essere uno dei nomi più convincenti di questa fase sull’erba ed è arrivato a questa semifinale al culmine di un percorso lineare e pulito. Non si è perso in chiacchiere, insomma,
Anche Humbert ha confermato ancora una volta il suo ottimo feeling con la superficie, superando avversari di spessore e ritrovando quella brillantezza che spesso lo rende molto difficile da affrontare. Il francese ha dunque tutte le carte per allungare la sfida, almeno sulla carta, ma è evidente che Draper parta con un vantaggio chiaro, spinto anche dal fattore ambientale e dalla fiducia accumulata.
Bergs IN Bergs-Samuel
Draper IN Draper-Humbert
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