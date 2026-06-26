Home » TENNIS » Eastbourne, il cerchio si stringe: due battaglie caldissime per un posto in finale

Eastbourne, il cerchio si stringe: due battaglie caldissime per un posto in finale

di

Sui prati inglesi di Eastbourne è già tempo di semifinali: ecco chi parte avanti nei due match che valgono la finale del torneo che precede Wimbledon.

I prati di Eastbourne, che in questa settimana hanno già regalato al pubblico un bel po’ di sorprese e ben più di un ribaltone, propongono oggi due semifinali molto diverse tra loro, ma ugualmente interessanti poiché ricche di incognite.

Draper
Eastbourne, il cerchio si stringe: due battaglie caldissime per un posto in finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ad aprire il programma odierno, alle 15:30, sarà il confronto tra Zizou Bergs e Liam Samuel. Il belga si è reso autore, in questa settimana, di prestazioni molto convincenti, disputando partite che ha gestito con grande lucidità e dando prova di una crescita costante turno dopo turno. Bergs ha dato la sensazione di essere sempre dentro il match, anche nei momenti più complicati, riuscendo spesso a trovare le soluzioni giuste nei passaggi pesanti.

Samuel, dal canto suo, rappresenta invece la grande sorpresa del torneo: il britannico ha sfruttato bene il fattore campo ed è arrivato alla semifinale di Eastbourne con entusiasmo e fiducia alle stelle. Ma quando si arriva così avanti nei tornei, l’esperienza inizia a pesare, ed è proprio lì che Bergs sembra avere il vantaggio decisivo.

Chi va in finale a Eastbourne?

Humbert
Chi va in finale a Eastbourne?(AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’entusiasmo di Samuel può essere potenzialmente pericoloso, eppure Bergs sembra avere qualcosa in più in termini di dimestichezza con l’erba e di gestione dei momenti chiave, motivo per il quale è il favorito per un posto in finale a Eastbourne.

Subito dopo toccherà al match più atteso, quello tra Jack Draper e Ugo Humbert. Il beniamino di casa continua a essere uno dei nomi più convincenti di questa fase sull’erba ed è arrivato a questa semifinale al culmine di un percorso lineare e pulito. Non si è perso in chiacchiere, insomma,

Anche Humbert ha confermato ancora una volta il suo ottimo feeling con la superficie, superando avversari di spessore e ritrovando quella brillantezza che spesso lo rende molto difficile da affrontare. Il francese ha dunque tutte le carte per allungare la sfida, almeno sulla carta, ma è evidente che Draper parta con un vantaggio chiaro, spinto anche dal fattore ambientale e dalla fiducia accumulata.

Bergs IN Bergs-Samuel
Draper IN Draper-Humbert

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni