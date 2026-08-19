Un qualificato scatenato e un top ten in grande spolvero: Faria-Musetti per i quarti

Lorenzo Musetti affronta Jaime Faria a Cincinnati dopo aver superato Michael Zheng: chi è il favorito per il passaggio del turno al Masters 1000 dell’Ohio.

Dire che Jaime Faria, a Cincinnati, abbia sorpreso tutti, sarebbe un vero e proprio eufemismo. Il portoghese, che ha conquistato il tabellone principale disputando le qualificazioni, ha infatti eliminato nientepopodimeno che Ben Shelton al secondo turno e ha poi avuto la meglio su Adam Walton, rimontando dopo aver perso il primo set e imponendosi al tie-break decisivo.

Un percorso pulito, lineare, che gli ha permesso di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale di un Masters 1000, per superare i quali dovrà ora affrontare un campione che ha stoffa da vendere: Lorenzo Musetti. L’azzurro, che pure non era favorito a livello di quote alla vigilia dei primi due match disputati a Cincinnati, ha superato senza particolari difficoltà, e senza soprattutto concedere neppure un set, i primi due ostacoli del torneo. Dopo il 6-4 6-2 rifilato a Daniel Altmaier, l’azzurro ha dominato anche l’americano Michael Zheng, battuto 6-1 6-3 in appena 70 minuti. Un successo che conferma il buon momento del carrarino sul cemento di Cincinnati e che ci fa ben sperare circa il prosieguo del torneo.

Il confronto presenta inoltre un dato piuttosto netto: non esistono precedenti tra Faria e Musetti. Questo rende ancora più interessante una partita nella quale Faria potrà fare leva sulla fiducia accumulata nelle ultime giornate, al cospetto di un Musetti che parte con un bagaglio di esperienza decisamente maggiore nei grandi appuntamenti.

Faria-Musetti: il pronostico

Faria non va preso sotto gamba, soprattutto per quello che ha fatto vedere finora. Battere Shelton e poi Walton, dopo essere entrato nel torneo dalle qualificazioni, significa aver già superato più di un esame importante. Musetti, però, arriva a questo appuntamento al di là dell’Oceano dopo due prestazioni estremamente convincenti e con un vantaggio evidente in termini di esperienza e abitudine a partite di questo livello. Il rendimento mostrato fin qui sposta quindi il pronostico dalla parte dell’italiano, benché resti inteso che sarebbe un errore sottovalutare un avversario che ha già dato prova di poter sorprendere e dare fastidio anche ai più forti.

Musetti in Faria-Musetti