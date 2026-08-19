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Ottavi da urlo a Cincinnati: i pronostici delle sfide di mercoledì 19 agosto

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Analisi e pronostici delle sfide che definiranno il quadro dei quarti a Cincinnati: oltre a Cobolli, ci saranno in campo anche Zverev e de Minaur.

Flavio Cobolli si giocherà l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Rafael Jodar, in una sfida dal sapore incerto ma al tempo stesso estremamente intrigante. Anche gli altri faccia a faccia in programma in Ohio, in ogni caso, potrebbero riservarci sorprese e capovolgimenti inaspettati.

Zverev
Ottavi da urlo a Cincinnati: i pronostici delle sfide di mercoledì 19 agosto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra gli incontri più interessanti c’è indubbiamente quello tra Arthur Fils e Alex de Minaur: il francese ha raggiunto gli ottavi superando Jiri Lehecka al termine di una partita molto combattuta, nella quale ha addirittura sprecato un match point. Il folletto australiano, invece, ha dovuto rimontare Quentin Halys, imponendosi in 3 parziali. L’australiano parte favorito per esperienza e classifica, ma Fils ha già dimostrato di poter creare problemi anche agli avversari più quotati, ed è per questo che è più probabile che sia lui a passare il turno.

Potrebbe rivelarsi parecchio interessante anche il faccia a faccia tra Thiago Tirante e Jakub Mensik. Sebbene l’argentino arrivi a questo appuntamento forte della clamorosa eliminazione di Novak Djokovic, battuto in rimonta dopo aver perso il primo set, il ceco resta il favorito per il passaggio del turno, grazie a un rendimento che negli ultimi mesi lo ha portato stabilmente a confrontarsi con giocatori di alto livello.

Cincinnati, i favoriti per il passaggio del turno

de Minaur
Cincinnati, i favoriti per il passaggio del turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Da non perdere, ancora, il confronto tra Alexander Zverev e Tommy Paul, che arrivano da due percorsi diversi. Il vincitore del Roland Garros ha dovuto rimontare Cameron Norrie, mentre Paul ha eliminato Hubert Hurkacz al termine di una partita durata tre set. Hanno dovuto sudare ben più di sette camicie, insomma, per approdare agli ottavi, il che ci fa pensare che non si arrenderanno tanto facilmente l’uno al cospetto dell’altro.

Zverev resta in ogni caso il favorito, avendo già dimostrato di saper superare momenti complicati sia nel corso di questa edizione del torneo che nelle ultime competizioni alle quali ha preso parte. Il tedesco, inoltre, è uno dei principali candidati alla vittoria finale in un torneo rimasto particolarmente aperto dopo l’eliminazione di Djokovic. Paul, tuttavia, è un avversario che conosce bene questo tipo di partite e proverà a sfruttare ogni occasione.

Fils in Fils-De Minaur
Mensik in Tirante-Mensik
Zverev in Zverev-Paul

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