I pronostici di mercoledì 19 agosto: Champions League, Liga e MLS

I pronostici di mercoledì 19 agosto: al Metropolitano di Madrid i Colchoneros debuttano nella Liga 2026-27 affrontando il neopromosso Malaga. Quattro invece le gare in programma nella notte di Champions.

In attesa dell’atteso fine settimana in cui prenderanno il via i campionati più prestigiosi, ci godiamo questo mercoledì interessante, dal campionato cinese della Super League fino alla notte americana targata MLS. Ma il vero piatto forte della giornata è l’esordio stagionale dell’Atletico Madrid, chiamato al riscatto dopo il quarto posto dello scorso anno.

Al Metropolitano arriva il neopromosso Malaga, di ritorno in Liga dopo ben otto anni ma al centro di una vera e propria emergenza difensiva per via delle 11 reti subite nei test estivi. I Colchoneros – rinforzatisi sul mercato con gli arrivi di Grimaldo, Lee e Hjulmand ma con l’incognita legata al futuro di Julian Alvarez – partono nettamente favoriti in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare.

In Champions League sono in programma altre due attesissime sfide d’andata degli spareggi per accedere alla fase a girone unico. Al Celtic Park di Glasgow va in scena Celtic-LASK Linz: gli scozzesi allenati da Martin O’Neill arrivano sulle ali dell’entusiasmo con 10 gol realizzati nelle prime tre gare ufficiali e cercano riscatto dopo il flop dei playoff dello scorso anno. Gli austriaci del LASK, campioni in carica in patria, rispondono però con una spaventosa media realizzativa (16 gol in 4 uscite) guidata dal prolifico attaccante Adeniran. Infine, al Goffertstadion si incrociano NEC Nijmegen e Bodø/Glimt: i padroni di casa, rivelazione dell’ultima Eredivisie e guidati dalla classe di Tadic, hanno già eliminato l’Olympiacos ma affrontano la macchina norvegese di Knutsen, giunta a 17 giornate di campionato e reduci da sei Over 2.5 consecutivi. L’esperienza e la brillantezza atletica del Bodø ci spingono a considerare la doppia chance esterna all’interno di una gara potenzialmente movimentata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Celtic-LASK Linz, Champions League, ore 21:00

Vincenti

SHANGHAI PORT (in Shanghai Port-Dalian Yingbo FC, Chinese Super League, ore 13:35)

(in Shanghai Port-Dalian Yingbo FC, Chinese Super League, ore 13:35) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Malaga, Liga, ore 21:00)

(in Atletico Madrid-Malaga, Liga, ore 21:00) BODO/GLIMT O PAREGGIO (in NEC-Bodo/Glimt, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mansfield-Manchester City U21 , EFL Trophy , ore 20:00

, , ore 20:00 Atletico Madrid-Malaga, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

NEC-Bodo/Glimt , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Cincinnati-New York City, MLS, ore 01:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.87 GOLDBET ; 5.05 SPORTBET; 4.87 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Hapoel Be’er Sheva-Sabah, Champions League, ore 21:00