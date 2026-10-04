Pronostico Romania-Svezia: lo zero non si schioda

Romania-Svezia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Non è iniziato nel migliore dei modi il corso di Hagi sulla panchina della Romania. Dopo tre partite la sua squadra è inchiodata a quota zero punti in classifica con solamente tre gol fatti e la bellezza di 12 subiti. Una media di quattro a partita. Troppi, ovviamente, per pensare a qualcosa di diverso di una retrocessione nella Lega C, anche la classifica si è allungata e le possibilità diminuiscono partita dopo partita.

La Svezia, invece, questo gruppo lo guida con sette punti. Gli ospiti hanno un feeling particolare con questa manifestazione, lo abbiamo capito anche nell’ultima. E proprio il fatto di essere riusciti ad arrivare in fondo nella passata edizione ha permesso alla Svezia di andarsi a giocare gli spareggi per il Mondiale. Contro l’ultima della classe l’obiettivo è quello di rimanere in vetta e chissà, visto l’altro scontro diretto, anche il vantaggio sulla seconda potrebbe aumentare. Di certo, dubbi su come finirà questo match non ne abbiamo noi e non ne possono avere gli altri.

Come vedere Romania-Svezia in diretta tv e streaming

La sfida Romania-Svezia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.25 su GoldBet e Lottomatica e 2.30 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La vittoria della Svezia – la terza in quattro partite – non è in minima discussione. Una sfida che gli ospiti porteranno a casa senza particolari problemi. Il NO GOL (che ha una quota in salita) ci piace anche.

Le probabili formazioni di Romania-Svezia

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Ratiu, Coubis, Burca, Eissat; Olaru, M Marin, Baluta, Stanciu; Man, Birligea,

SVEZIA (5-4-1): Johansson; Gudmundsson, Lindelof, E Smith, Dahl; Bernhardsson, Larsson, Karlstrom, Nanasi; Gyokeres, Zeneli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3