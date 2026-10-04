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Pronostico Romania-Svezia: lo zero non si schioda

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Romania-Svezia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Non è iniziato nel migliore dei modi il corso di Hagi sulla panchina della Romania. Dopo tre partite la sua squadra è inchiodata a quota zero punti in classifica con solamente tre gol fatti e la bellezza di 12 subiti. Una media di quattro a partita. Troppi, ovviamente, per pensare a qualcosa di diverso di una retrocessione nella Lega C, anche la classifica si è allungata e le possibilità diminuiscono partita dopo partita.

Pronostico Romania-Svezia
Pronostico Romania-Svezia: lo zero non si schioda (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Svezia, invece, questo gruppo lo guida con sette punti. Gli ospiti hanno un feeling particolare con questa manifestazione, lo abbiamo capito anche nell’ultima. E proprio il fatto di essere riusciti ad arrivare in fondo nella passata edizione ha permesso alla Svezia di andarsi a giocare gli spareggi per il Mondiale. Contro l’ultima della classe l’obiettivo è quello di rimanere in vetta e chissà, visto l’altro scontro diretto, anche il vantaggio sulla seconda potrebbe aumentare. Di certo, dubbi su come finirà questo match non ne abbiamo noi e non ne possono avere gli altri.

Come vedere Romania-Svezia in diretta tv e streaming

La sfida Romania-Svezia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.25 su GoldBet e Lottomatica e 2.30 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria della Svezia – la terza in quattro partite – non è in minima discussione. Una sfida che gli ospiti porteranno a casa senza particolari problemi. Il NO GOL (che ha una quota in salita) ci piace anche.

Le probabili formazioni di Romania-Svezia

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Ratiu, Coubis, Burca, Eissat; Olaru, M Marin, Baluta, Stanciu; Man, Birligea,
SVEZIA (5-4-1): Johansson; Gudmundsson, Lindelof, E Smith, Dahl; Bernhardsson, Larsson, Karlstrom, Nanasi; Gyokeres, Zeneli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3

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