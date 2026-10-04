Pronostico Cipro-Lettonia: c’è una quota in calo

Cipro-Lettonia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
A caccia della seconda vittoria consecutiva, Cipro ospita una Lettonia indietro in classifica (un punto dopo tre partite) e indietro anche nel ranking Fifa. Insomma, tutto porta serenamente ad un’affermazione dei padroni di casa.
Nei quattro precedenti esistenti tra queste due squadre, mai la Lettonia, oltretutto, è riuscita a prendersi una vittoria. Al massimo è arrivato un pareggio – due a dire il vero – l’ultimo la scorsa settimana a campi invertiti nella partita d’andata. Di occasioni ce ne sono state poche, ovviamente. E anche nel match in programma nel pomeriggio di lunedì il trend dovrebbe rimanere invariato. Lo spettacolo non è cosa per queste due nazionali che lottano per obiettivi diversi, anche in questa Nations.
Evidente, però, che una delle due squadre possa vincere. E per quanto vi abbiamo appena raccontato anche voi avete capito a quale ci riferiamo. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo tutto.
Come vedere Cipro-Lettonia in diretta tv e streaming
La sfida Cipro-Lettonia è in programma lunedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria di Cipro è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
C’è una quota in calo, quella del NO GOL. Sì, perché in questa partita solamente Cipro – che parte con tutti i favori del pronostico – dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria.
Le probabili formazioni di Cipro-Lettonia
CIPRO (4-2-3-1): Fabiano; Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Malekkidis; Andreou, Kastanos; Loizou, Edwards, Kakoullis; Pittas.
LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Cirkin, Melniks, Cernomordijs, Vientiess, Jurkovskis; Ciganiks, Zelenkovs, Vapne, Strods; Uldrikis.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
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