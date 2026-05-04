I pronostici di lunedì 4 maggio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 4 maggio, in campo Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo

Serata molto interessante tra Liga, Premier League, Serie A e campionati del Nord Europa con diversi pronostici che puntano su gol, spettacolo e risultati tutt’altro che scontati. La scelta principale è la combo 1X + OVER 1,5 in Siviglia-Real Sociedad: gli andalusi al Sanchez Pizjuan possono evitare la sconfitta in una partita che si preannuncia aperta e con almeno due reti complessive. In chiave salvezza evitare la sconfitta è di fondamentale importanza.

In Premier League il Chelsea parte favorito contro il Nottingham Forest ormai salvo e distratto dalle semifinali di Europa League contro l’Aston Villa, mentre il Manchester City ha tutte le carte in regola per imporsi sul campo dell’Everton nonostante una trasferta sempre complicata. In Serie A attenzione alla Cremonese, che contro la Lazio potrebbe strappare almeno un pareggio sfruttando motivazioni e fattore campo. Fiducia anche alla Roma contro la Fiorentina in un match che può pesare tantissimo nella corsa Champions League.

Per quanto riguarda gli OVER 2.5, riflettori puntati su Chelsea-Nottingham Forest ed Everton-Manchester City. Attese almeno tre reti anche in Midtjylland-Viborg e Sporting CP-Vitória Guimarães. Interessanti infine i match da “Gol” con entrambe le squadre a segno attese in Hearts-Rangers e ancora in Midtjylland-Viborg. In Scozia il Rangers resta favorito ma concede spesso qualcosa dietro, mentre in Danimarca le caratteristiche offensive delle due squadre fanno pensare a una gara spettacolare e aperta fino all’ultimo minuto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Siviglia-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

Vincenti

CHELSEA (in Chelsea-Nottingham Forest, Premier League , ore 16:00)

(in Chelsea-Nottingham Forest, Premier League ore 16:00) CREMONESE O PAREGGIO (in Cremonese-Lazio, Serie A , ore 18:30)

(in Cremonese-Lazio, Serie A ore 18:30) MANCHESTER CITY (in Everton-Manchester City, Premier League, ore 20:45)

(in Everton-Manchester City, ore 20:45) ROMA (in Roma-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Nottingham Forest , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Everton-Manchester City , Premier League , ore 20:45

, , ore 20:45 Midtjylland-Viborg , Superliga Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 Sporting CP-Vitória Guimarães, Primeira Liga, ore 21:15

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hearts-Rangers , Scottish Premier , ore 18:30

, , ore 18:30 Midtjylland-Viborg, Superliga Danimarca, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): X GOLDBET ; X SPORTBET; X LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Sporting CP-Vitória Guimarães, Primeira Liga, ore 21:15