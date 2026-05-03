Pronostico Inter-Parma: una combo da provare nella notte della festa

Inter-Parma è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Basta un punto all’Inter per mettere ufficialmente in bacheca il ventunesimo scudetto. Un pareggio nel posticipo domenicale contro un Parma salvo e senza obiettivi consentirebbe ai nerazzurri di laurearsi campioni d’Italia con tre giornate di anticipo e far partire i festeggiamenti per il tricolore. Ininfluente, a questo punto, il risultato del Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo: soltanto un eventuale successo del Napoli a Como avrebbe potuto scombinare i piani di Cristian Chivu e dei suoi uomini ma i partenopei ieri pomeriggio non sono andati al di là di uno 0-0 in riva al lago, rimanendo a -9 dalla capolista.
L’allenatore rumeno, dunque, si prepara a vivere una notte di festa, in un San Siro già completamente addobbato: la matematica con ogni probabilità arriverà proprio contro la sua ex squadra, quella che l’anno scorso portò in salvo nonostante fosse la sua prima esperienza in massima serie e nonostante fosse subentrato solo a marzo. Fu proprio quell’impresa che convinse l’Inter ad affidargli le chiavi della corazzata nerazzurra, reduce da un quadriennio vissuto ad altissimi livelli con Simone Inzaghi al timone. Una partita, insomma, che ha il sapore della quadratura del cerchio. Fermo restando che Chivu può ancora fare “doppietta”, visto che il prossimo 13 maggio l’Inter avrà la possibilità di sollevare quella che sarebbe la sua decima Coppa Italia nella finalissima dell’Olimpico contro la Lazio.
Dubbio Lautaro
Il Parma dovrebbe limitarsi a fare da sparring partner, sebbene i ducali stiano continuando a onorare gli impegni, come dimostrano i successi di fila con Udinese e Pisa, entrambi vinti con il risultato di 1-0. Carlos Cuesta, al suo primo anno in Serie A, ha sorpreso tutti per la certosina organizzazione tattica e per una difesa che ha incassato “solo” 40 gol, in assoluto la meno battuta tra le squadre che popolano la parte destra della classifica.
A San Siro l’ex collaboratore di Mikel Arteta dovrebbe mandare in campo i titolari, avendo l’intera rosa a disposizione. Cerca spazio il centravanti francese Elphege, decisivo nelle ultime due partite. Anche Chivu si affiderà al suo undici migliore, pur essendo privo dell’infortunato Calhanoglu. Il grande dubbio riguarda Lautaro Martinez: l’argentino sta meglio e vuole partire dal 1′ vicino a Thuram.
Come vedere Inter-Parma in diretta tv e in streaming
Inter-Parma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
La cornice di San Siro è già vestita a festa: tutto è pronto per festeggiare il ventunesimo scudetto della storia del club. All’Inter basta un solo punto contro il Parma per far partire i caroselli in città, complice anche il pari del Napoli a Como. Contro un Parma salvo e sereno, i nerazzurri vogliono chiudere la pratica tricolore in grande stile davanti al proprio pubblico, regalando una notte indimenticabile ai propri tifosi. La vittoria semplice dell’Inter ha una quota comprensibilmente molto bassa. Per questo motivo, per trarre valore da questo match, bisogna guardare ai mercati sui tempi di gioco o sulle combo.
La Beneamata ha un attacco da 80 gol in stagione (terzo miglior dato in Europa dopo Bayern e Barcellona) e una fame pazzesca di sbloccare subito la partita per trasformare la ripresa in una passerella scudetto. Il Parma è organizzato, ma difficilmente riuscirà a contenere l’onda d’urto sin dai primi minuti. Ci aspettiamo un’Inter arrembante e determinata fin dal fischio d’inizio: sbloccare il match nel primo tempo e amministrare il vantaggio nella ripresa è lo scenario più probabile.
Le probabili formazioni di Inter-Parma
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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