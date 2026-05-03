Pronostico Inter-Parma: una combo da provare nella notte della festa

Inter-Parma è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Basta un punto all’Inter per mettere ufficialmente in bacheca il ventunesimo scudetto. Un pareggio nel posticipo domenicale contro un Parma salvo e senza obiettivi consentirebbe ai nerazzurri di laurearsi campioni d’Italia con tre giornate di anticipo e far partire i festeggiamenti per il tricolore. Ininfluente, a questo punto, il risultato del Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo: soltanto un eventuale successo del Napoli a Como avrebbe potuto scombinare i piani di Cristian Chivu e dei suoi uomini ma i partenopei ieri pomeriggio non sono andati al di là di uno 0-0 in riva al lago, rimanendo a -9 dalla capolista.

L’allenatore rumeno, dunque, si prepara a vivere una notte di festa, in un San Siro già completamente addobbato: la matematica con ogni probabilità arriverà proprio contro la sua ex squadra, quella che l’anno scorso portò in salvo nonostante fosse la sua prima esperienza in massima serie e nonostante fosse subentrato solo a marzo. Fu proprio quell’impresa che convinse l’Inter ad affidargli le chiavi della corazzata nerazzurra, reduce da un quadriennio vissuto ad altissimi livelli con Simone Inzaghi al timone. Una partita, insomma, che ha il sapore della quadratura del cerchio. Fermo restando che Chivu può ancora fare “doppietta”, visto che il prossimo 13 maggio l’Inter avrà la possibilità di sollevare quella che sarebbe la sua decima Coppa Italia nella finalissima dell’Olimpico contro la Lazio.

Dubbio Lautaro

Il Parma dovrebbe limitarsi a fare da sparring partner, sebbene i ducali stiano continuando a onorare gli impegni, come dimostrano i successi di fila con Udinese e Pisa, entrambi vinti con il risultato di 1-0. Carlos Cuesta, al suo primo anno in Serie A, ha sorpreso tutti per la certosina organizzazione tattica e per una difesa che ha incassato “solo” 40 gol, in assoluto la meno battuta tra le squadre che popolano la parte destra della classifica.

A San Siro l’ex collaboratore di Mikel Arteta dovrebbe mandare in campo i titolari, avendo l’intera rosa a disposizione. Cerca spazio il centravanti francese Elphege, decisivo nelle ultime due partite. Anche Chivu si affiderà al suo undici migliore, pur essendo privo dell’infortunato Calhanoglu. Il grande dubbio riguarda Lautaro Martinez: l’argentino sta meglio e vuole partire dal 1′ vicino a Thuram.

Come vedere Inter-Parma in diretta tv e in streaming

Inter-Parma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+No Gol” è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet. Il segno “1 Primo Tempo/1 Finale” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La cornice di San Siro è già vestita a festa: tutto è pronto per festeggiare il ventunesimo scudetto della storia del club. All’Inter basta un solo punto contro il Parma per far partire i caroselli in città, complice anche il pari del Napoli a Como. Contro un Parma salvo e sereno, i nerazzurri vogliono chiudere la pratica tricolore in grande stile davanti al proprio pubblico, regalando una notte indimenticabile ai propri tifosi. La vittoria semplice dell’Inter ha una quota comprensibilmente molto bassa. Per questo motivo, per trarre valore da questo match, bisogna guardare ai mercati sui tempi di gioco o sulle combo.

La Beneamata ha un attacco da 80 gol in stagione (terzo miglior dato in Europa dopo Bayern e Barcellona) e una fame pazzesca di sbloccare subito la partita per trasformare la ripresa in una passerella scudetto. Il Parma è organizzato, ma difficilmente riuscirà a contenere l’onda d’urto sin dai primi minuti. Ci aspettiamo un’Inter arrembante e determinata fin dal fischio d’inizio: sbloccare il match nel primo tempo e amministrare il vantaggio nella ripresa è lo scenario più probabile.

Le probabili formazioni di Inter-Parma

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0