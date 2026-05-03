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Pronostici Inter-Parma: marcatore e tiri in porta

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Inter-Parma, l’analisi in chiave player building della partita in programma a San Siro: ecco tutte le dritte

La notte dello Scudetto. Dopo il pareggio del Napoli sul campo del Como, basta un solo punto all’Inter per laurearsi Campione d’Italia: i meneghini vogliono regalarsi la notte del trionfo chiudendo definitivamente i giochi.

Dumfries e Thuram si abbracciano
Pronostici Inter-Parma: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tra i più in forma tra le file dei nerazzurri, Marcus Thuram dovrebbe riuscire a trovare ancora una volta la via del gol portando a tredici il computo delle reti siglate in Serie A. L’attaccante francese – ormai libero di testa e tornato letale in zona offensiva – è pronto a beneficiare in pieno del rientro di Lautaro Martinez. 

In vetta alla classifica tiratori, il “Toro” è chiamato a rispondere agli squilli di Malen, issatosi prepotentemente a quota undici. Al rientro dall’infortunio, il capitano dell’Inter non potrà essere sicuramente al top della forma: tuttavia, l’Over 1,5 tiri in porta plus potrebbe essere nel suo caso un’opzione comunque molto valida.

In cabina di regia al posto di Calhanoglu, Zielinski sa come risultare determinante in una stagione che ha sancito il suo definitivo riscatto: grazie alle conclamate doti balistiche, il centrocampista polacco dovrebbe riuscire ad imprimere il suo timbro alla voce tiratori così come Dumfries – decisivo con la sua fisicità anche su calcio da fermo – e Pellegrino.

Thuram marcatore plus; Lautaro Martinez Over 1,5 tiri in porta plus, Dumfries e Pellegrino Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,04 su Goldbet.

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