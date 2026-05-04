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Pronostico Cremonese-Lazio: non vogliono mai perdere

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Cremonese-Lazio è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante, e giustamente, il pensiero sia solo rivolto alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, la Lazio di Maurizio Sarri non ha nessuna intenzione di perdere partite. Lo abbiamo visto contro l’Udinese. Una squadra che non molla mai.

Pronostico Cremonese-Lazio
Pronostico Cremonese-Lazio: non vogliono mai perdere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Cremonese, dopo la vittoria del Lecce sul campo del Pisa, è con l’acqua alla gola. Giampaolo non è riuscito in nessun modo a cambiare le sorti della squadra lasciata da Nicola e rischia la retrocessione. Una situazione incredibile se pensiamo a quello che è stato l’inizio del campionato di questa truppa. Tutto ci aspettavamo tranne che vederla in questa situazione di classifica adesso.

E la vittoria, per come la vediamo noi, non arriverà nemmeno in questa partita di lunedì sera. Tra i mille ballottaggi che ci sono dentro la Lazio – Sarri ha davvero molte carte da giocare – il tecnico biancoceleste potrebbe trovare quegli uomini che si vogliono mettere in mostra per la partita più importante dell’anno e cercare di strappare una maglia da titolare. Ecco perché non pensiamo che la Lazio possa perdere.

Come vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e in streaming

Come vedere Cremonese-Lazio
Come vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Cremonese-Lazio è in programma lunedì alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Una doppia esterna è il nostro pronostico. Anche se la Lazio potrebbe riuscire a portare a casa il risultato pieno. La Cremonese non sta benissimo e i pensieri negativi peseranno nelle gambe dei giocatori. La strada è segnata.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lazio

CREMONESE (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Grassi, Maleh; Floriani, Bonazzola, Vandeputte; Sanabria.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provastgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

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