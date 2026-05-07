Pronostico Torino-Sassuolo, può succedere di tutto: ma c’è una certezza

Torino-Sassuolo è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Appagato a chi? In casa Sassuolo questa parola sembra non esistere, con gli emiliani che si stanno confermando come una delle più piacevoli sorprese di questo campionato. Fabio Grosso e i suoi uomini domenica scorsa si sono presi un altro scalpo illustre, appartenente a un Milan che, al contrario dei neroverdi, è ancora in corsa per un posto in Champions League e che, apparentamente, aveva molte più motivazioni di Berardi e compagni.

Invece al Mapei Stadium abbiamo assistito quasi ad un monologo dei padroni di casa, vittoriosi per 2-0 (Berardi, Laurienté) e primi in tutte le statistiche più importanti, dal possesso palla (il 58% contro 42% dei rossoneri) agli xG (1.58 contro il modesto 0.24 del Diavolo). Per il Sassuolo si è trattato del quinto risultato utile nelle ultime sei giornate, parziale “sporcato” solo dalla sconfitta per 2-1 in casa del Genoa. Sì, in trasferta la squadra di Grosso è sicuramente più timida: il successo fuori casa, infatti, manca da febbraio. Gli emiliani proveranno a sbloccarsi a Torino, con l’obiettivo di difendere il decimo posto e di tentare di avvicinarsi a quell’ottavo (distante appena due lunghezze) che gli permetterebbe di evitare i primi due turni della prossima Coppa Italia e iniziare direttamente dagli ottavi.

I granata, anche matematicamente salvi, vengono dalla sconfitta di Udine, la terza nelle nove partite della gestione D’Aversa. In Friuli il Torino si è fatto sopraffare dalla fisicità dei bianconeri, palesando anche un po’ di senso di appagamento.

In società stanno già programmando la prossima stagione ed il tecnico subentrato a Marco Baroni lo scorso marzo potrebbe essere riconfermato dopo aver “normalizzato” una situazione che stava diventando preoccupante. Toro ad ogni modo imbattuto in casa da febbraio (zero sconfitte all’Olimpico con D’Aversa al timone) e capace di vincere 4 volte nelle ultime sei davanti al proprio pubblico.

Contro il Sassuolo D’Aversa ritrova gli attaccanti Zapata e Adams, che però partiranno dalla panchina: dal 1′ Simeone e Njie. A destra è duello tra Lazaro ed il rientrante Pedersen. Dall’altro lato, Grosso dovrà probabilmente fare a meno di Idzes, uscito malconcio dal match con il Milan. Assente anche Fadera, squalificato. Al centro del tridente d’attacco Nzola sarà nuovamente preferito a Pinamonti.

Come vedere Torino-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Sassuolo è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Sassuolo sta vivendo un momento di forma eccezionale, come dimostrato dal dominio tattico contro il Milan. Tuttavia, i neroverdi soffrono di una cronica timidezza in trasferta, dove la vittoria manca da febbraio. Di contro, il Torino tra le mura amiche è diventato una fortezza sotto la gestione D’Aversa (zero sconfitte all’Olimpico). Sebbene i granata abbiano mostrato un po’ di appagamento nell’ultima a Udine, il rientro dei titolari e la voglia di chiudere bene davanti ai propri tifosi equilibrano la sfida. Entrambe le squadre dovrebbero trovare la via della rete. Il Sassuolo ha un Berardi in stato di grazia e un Laurienté ritrovato, mentre il Torino ha sempre segnato con regolarità in casa. Ci aspettiamo una gara aperta.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1