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Pronostici Strasburgo-Rayo Vallecano: marcatore e tiri in porta

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Strasburgo-Rayo Vallecano, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Per chiudere nel migliore dei modi una stagione caratterizzata da tante, troppe contraddizioni, il Rayo Vallecano fa visita allo Strasburgo allo Stade de la Meinau per provare a strappare il pass per la finalissima di Conference League.

Julio Enciso protegge il pallone
Pronostici Strasburgo-Rayo Vallecano: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tanti gli spunti che offre un match che si preannuncia caratterizzata da tanti capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra e che potrebbe essere sbloccata dalle giocate del singolo.

Un nome (su tutti) da attenzionare in chiave marcatore plus: ci stiamo riferendo a Julio Enciso, protagonista di una stagione caratterizzata da undici gol complessivi e con tutte le carte in regola per imprimere nuovamente il suo sigillo.

Autore di ben dieci reti in Liga, la maggior parte delle quali propiziata dai suoi sapienti inserimenti a fari spenti, Jorge De Frutos è uno dei calciatori dai quali ci si aspetta molto.

Con lo Strasburgo chiamato per forza di cose a fare la partita, la capacità del jolly del Rayo Vallecano di rendersi pericoloso con i suoi tiri (la media di 1,04 a partita in stagione non è banale) potrebbe imprimere una direzione precisa alla contesa: un suo Over 1,5 tiri in porta plus ritaglia interessanti spazi di manovra. Per chiudere il cerchio, infine, occhio anche a Martial Godo.

Julio Enciso marcatore plus; De Frutos Over 1,5 tiri in porta plus, Godo Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,58 su Goldbet.

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