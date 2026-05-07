Pronostico Lens-Nantes: arriva il verdetto ufficiale

Lens-Nantes è una partita della trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Detto che ormai il Psg è volato via e per il Lens non ci sono più possibilità di tenere aperta la corsa al titolo, adesso l’obiettivo dei padroni di casa è quello di prendersi il secondo posto in maniera aritmetica. E basta una vittoria contro il Nantes per chiudere i conti.
Sarà un venerdì sera di verdetti ufficiali nel massimo campionato francese. Perché sì, in caso di sconfitta, come tutto lascia presagire, la squadra ospite sarebbe retrocessa. E siccome l’impegno è complicato, e siccome in trasferta sono arrivate solamente due vittorie in stagione, e molto indietro nel tempo, non vediamo come in questo momento la squadra ospite possa riuscire ad avere uno scatto d’orgoglio.
C’è da dire, tra le altre cose, che anche qualora dovessero arrivare i tre punti, il destino del Nantes è segnato da un pezzo. Manca solo l’aritmetica, come detto, per certificare la retrocessione. Quindi, pure sotto l’aspetto mentale sarà difficile, per non dire impossibile, trovare le energie giuste per fare il colpaccio. E poi ci sono anche i valori del Lens dimostrati nel corso di un’annata che rimarrà storica per la squadra di casa. Che vuole chiudere in bellezza. E prepararsi al meglio alla finale di Coppa di Francia.
Come vedere Lens-Nantes in diretta tv e in streaming
Lens-Nantes è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Lens vittorioso e qualificato in Champions League in maniera ufficiale. Nantes ufficialmente in Serie B. Siamo arrivati ai verdetti.
Le probabili formazioni di Lens-Nantes
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Masuaku; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Sotoca, Said; Fofana.
NANTES (4-2-3-1): Carlgren; Guilbert, Awaziem, Cozza, Machado; Lepenant, Sissoko; Abline, Kaba, Cabella; Ganago.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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