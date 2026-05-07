Pronostico Pescara-Spezia: la vittoria è amara

Pescara-Spezia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Il rigore sbagliato la scorsa settimana, quando si era ancora sullo zero a zero, ha di fatto chiuso ogni possibilità salvezza per il Pescara. Che sì, contro lo Spezia dovrebbe comunque riuscire a prendersi la vittoria, ma il fatto che al Bari basterebbe un pareggio per i playout ha fatto finire tutto.
Le polemiche che hanno accompagnato il post partita sono la fotografia di una stagione che si sarebbe anche potuta concludere in maniera bellissima e invece, alla penultima curva, ha fatto scoppiare tutto. Sarà difficile riuscire a venirne fuori, ma contro uno Spezia ultimo e depresso l’ultimo scatto d’orgoglio ci sarà, anche se non potrebbe bastare. E non basterà. Sarà una gara difficile che, alla fine, dovrebbe scontentare tutti perché entrambe andranno a braccetto verso la Serie C. E sappiamo benissimo poi quanto sarà dura risalire.
Il pareggio, inoltre, non serve a nessuno. Quindi ci aspettiamo comunque una sfida aperta. Ma il Pescara, per quello che ha dimostrato (oltre l’ultimo episodio) in questo finale, dovrebbe riuscire a vincere.
Come vedere Pescara-Spezia in diretta tv e in streaming
Pescara-Spezia in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Una vittoria amara per il Pescara, che dopo aver sognato la salvezza paga un rigore sbagliato. Entrambe in Serie C. Un venerdì sera complicato.
Le probabili formazioni di Pescara-Spezia
PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Fanne, Brugman, Valzania; Meazzi, Insigne; Di Nardo.
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Sernicola, Mateju, Bonfanti; Vignali, Beruatto, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Lapadula.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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