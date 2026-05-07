Pronostico Pescara-Spezia: la vittoria è amara

Pescara-Spezia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il rigore sbagliato la scorsa settimana, quando si era ancora sullo zero a zero, ha di fatto chiuso ogni possibilità salvezza per il Pescara. Che sì, contro lo Spezia dovrebbe comunque riuscire a prendersi la vittoria, ma il fatto che al Bari basterebbe un pareggio per i playout ha fatto finire tutto.

Le polemiche che hanno accompagnato il post partita sono la fotografia di una stagione che si sarebbe anche potuta concludere in maniera bellissima e invece, alla penultima curva, ha fatto scoppiare tutto. Sarà difficile riuscire a venirne fuori, ma contro uno Spezia ultimo e depresso l’ultimo scatto d’orgoglio ci sarà, anche se non potrebbe bastare. E non basterà. Sarà una gara difficile che, alla fine, dovrebbe scontentare tutti perché entrambe andranno a braccetto verso la Serie C. E sappiamo benissimo poi quanto sarà dura risalire.

Il pareggio, inoltre, non serve a nessuno. Quindi ci aspettiamo comunque una sfida aperta. Ma il Pescara, per quello che ha dimostrato (oltre l’ultimo episodio) in questo finale, dovrebbe riuscire a vincere.

Come vedere Pescara-Spezia in diretta tv e in streaming

Pescara-Spezia in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Pescara è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una vittoria amara per il Pescara, che dopo aver sognato la salvezza paga un rigore sbagliato. Entrambe in Serie C. Un venerdì sera complicato.

Le probabili formazioni di Pescara-Spezia

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Fanne, Brugman, Valzania; Meazzi, Insigne; Di Nardo.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Sernicola, Mateju, Bonfanti; Vignali, Beruatto, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2