Pronostico Sudtirol-Juve Stabia: la pace dopo la paura

SudTirol-Juve Stabia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Deve ringraziare solamente il fatto che, nella prima parte di stagione, sia riuscito a fare molti punti. Altrimenti il SudTirol, che non vince da nove partite – sei le sconfitte – si sarebbe sicuramente ritrovato nella zona retrocessione.

Oltre a questo, che comunque almeno rimane un merito, i bolzanini sono fortunati ad affrontare una Juve Stabia dentro ai playoff che, vista la classifica, non può migliorare, o perdere, il settimo posto in classifica. Sarà un venerdì sera di festa, in poche parole, nella città che ospita la squadra più al Nord di tutto il campionato cadetto. Ma sarà importante, per evitare problemi l’anno prossimo, iniziare a programmare subito il percorso che si vuole fare.

Questa è la classica partita di fine anno nella quale le motivazioni faranno decisamente la differenza. E le motivazioni pendono tutte dalla parte della squadra padrona di casa che deve raggiungere la salvezza diretta. Quindi dubbi nemmeno uno su come finirà.

Come vedere SudTirol-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

SudTirol-Juve Stabia in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La vittoria del SudTirol non può onestamente messa in discussone in nessun modo. Tre punti per la salvezza diretta dopo due mesi di paura vera.

Le probabili formazioni di SudTirol-Juve Stabia

SUDTIROL (4-4-2): Adamonis; Veseli, Pietrangelli, El Kauouakibi, Davi; Molina, Tait, Tronchin, Zedadka; Merkaj, Pecorino.

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciatore; Maistro; Okoro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1