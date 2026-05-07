Pronostico Venezia-Palermo: gol e over assicurati

Venezia-Palermo è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sarà una giornata di festa per il Venezia. Una festa che dura da una settimana. Dalla certezza, grazie al lavoro di Stroppa che ha centrato la quarta promozione in Seria A della sua carriera, di aver raggiunto la massima serie.

Da un lato quindi c’è una squadra che si è allenata poco, e sicuramente nemmeno tanto bene durante questi giorni, dall’altro c’è un Palermo che ha iniziato a preparare i playoff che, quasi sicuramente, lo vedranno scontrarsi contro il Monza nella finale promozione. Ora, nelle giornate del genere, è evidente che le qualità tecniche sono quelle che vengono maggiormente a galla. Anche perché sotto il profilo tattico le difese saranno ballerini e di correre c’è poca voglia. Ed è per questo che Venezia e Palermo regaleranno spettacolo perché, alla fine dei conti, parliamo di due squadre che in rosa non solo hanno dei giocatori di categoria ma anche di categoria superiore.

Come vedere Venezia-Palermo in diretta tv e in streaming

Venezia-Palermo in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Almeno un gol per squadra assicurato. Almeno tre reti complessive. Poi, per chiudere in bellezza la stagione, potrebbe anche vincerla il Venezia questa partita. Però è sempre un rischio. Quindi meglio, come detto, andare sul sicuro. E sapete già come fare.

Le probabili formazioni di Venezia-Palermo

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingthienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeaboah, Adorante.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2