I pronostici di giovedì 7 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 7 maggio, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo
Conosciuti i nomi delle due finaliste di Champions League, oggi tocca a Europa League e Conference League. In Europa League c’è ancora grande incertezza, vista la vittoria a sorpresa del Nottingham Forest nella partita di andata contro l’Aston Villa, sulla carta favorita numero uno per la vittoria finale. Grande equilibrio anche nell’altra semifinale, con il Braga che proverà a difendere il 2-1 della partita d’andata contro il Friburgo.
La Conference League sulla carta conosce già una finalista: il Crystal Palace ha già ipotecato la qualificazione vincendo 3-1 la partita di andata in trasferta. Lo Strasburgo invece proverà un’altra rimonta dopo quella inflitta al Mainz, stavolta contro il Rayo Vallecano che ha vinto di misura col risultato di 1-0 la partita giocata in Spagna.
Nella Saudi Pro League in ottica vittoria del titolo l’Al Nassr ha terminato i jolly: l’Al Hilal di Simone Inzaghi incombe e così in casa dell’Al Shabab sono necessari i tre punti in una sfida da almeno tre gol complessivi.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + GOL in Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- AL NASSR (in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)
- ASTON VILLA (in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00)
- FRIBURGO (in Friburgo-Braga, Europa League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00
- Friburgo-Braga, Europa League, ore 21:00
- Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 21:00
- Strasburgo-Rayo Vallecano, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.64 GOLDBET ; 16.80 SPORTBET; 16.64 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00
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