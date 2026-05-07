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I pronostici di giovedì 7 maggio: Europa League e Conference League

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I pronostici di giovedì 7 maggio, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo

Conosciuti i nomi delle due finaliste di Champions League, oggi tocca a Europa League e Conference League. In Europa League c’è ancora grande incertezza, vista la vittoria a sorpresa del Nottingham Forest nella partita di andata contro l’Aston Villa, sulla carta favorita numero uno per la vittoria finale. Grande equilibrio anche nell’altra semifinale, con il Braga che proverà a difendere il 2-1 della partita d’andata contro il Friburgo.

I pronostici di giovedì 7 maggio: Europa League e Conference League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La Conference League sulla carta conosce già una finalista: il Crystal Palace ha già ipotecato la qualificazione vincendo 3-1 la partita di andata in trasferta. Lo Strasburgo invece proverà un’altra rimonta dopo quella inflitta al Mainz, stavolta contro il Rayo Vallecano che ha vinto di misura col risultato di 1-0 la partita giocata in Spagna.

Nella Saudi Pro League in ottica vittoria del titolo l’Al Nassr ha terminato i jolly: l’Al Hilal di Simone Inzaghi incombe e così in casa dell’Al Shabab sono necessari i tre punti in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + GOL in Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, Europa League, ore 21:00

Vincenti

  • AL NASSR (in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • ASTON VILLA (in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00)
  • FRIBURGO (in Friburgo-Braga, Europa League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Friburgo-Braga, Europa League, ore 21:00
  • Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 21:00
  • Strasburgo-Rayo Vallecano, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.64 GOLDBET ; 16.80 SPORTBET; 16.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

 

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