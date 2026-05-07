I pronostici di giovedì 7 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 7 maggio, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo

Conosciuti i nomi delle due finaliste di Champions League, oggi tocca a Europa League e Conference League. In Europa League c’è ancora grande incertezza, vista la vittoria a sorpresa del Nottingham Forest nella partita di andata contro l’Aston Villa, sulla carta favorita numero uno per la vittoria finale. Grande equilibrio anche nell’altra semifinale, con il Braga che proverà a difendere il 2-1 della partita d’andata contro il Friburgo.

La Conference League sulla carta conosce già una finalista: il Crystal Palace ha già ipotecato la qualificazione vincendo 3-1 la partita di andata in trasferta. Lo Strasburgo invece proverà un’altra rimonta dopo quella inflitta al Mainz, stavolta contro il Rayo Vallecano che ha vinto di misura col risultato di 1-0 la partita giocata in Spagna.

Nella Saudi Pro League in ottica vittoria del titolo l’Al Nassr ha terminato i jolly: l’Al Hilal di Simone Inzaghi incombe e così in casa dell’Al Shabab sono necessari i tre punti in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + GOL in Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, Europa League, ore 21:00

Vincenti

AL NASSR (in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League ore 20:00) ASTON VILLA (in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League , ore 21:00)

(in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League ore 21:00) FRIBURGO (in Friburgo-Braga, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Shabab-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Friburgo-Braga , Europa League , ore 21:00

, , ore 21:00 Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk , Conference League , ore 21:00

, , ore 21:00 Strasburgo-Rayo Vallecano, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.64 GOLDBET ; 16.80 SPORTBET; 16.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Aston Villa-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00