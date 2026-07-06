Pronostici Conference League 7-8 luglio: il lungo viaggio inizia in Lussemburgo

Conference League, si alza il sipario anche sulla terza manifestazione continentale per ordine d’importanza. Le gare d’andata del primo turno sono spalmate su tre giorni.

Il sipario sulla stagione di Conference League si alza con un affascinante duello tra microstati. Da un lato i lussemburghesi dell’UNA Strassen – nettamente favoriti – dall’altro i sammarinesi del La Fiorita. I padroni di casa hanno strappato il pass europeo in extremis chiudendo al quarto posto la scorsa Division Nationale dopo un testa a testa serrato con il Dudelange. La loro preparazione estiva è già avviata (1-1 col Differdange e 2-0 al Rosport) e la squadra ha una voglia matta di riscattare la sfortunata eliminazione dello scorso anno contro il Dundee United.

Di contro, La Fiorita risponde con l’orgoglio di aver alzato la Coppa di San Marino, ma i sammarinesi pagano una cronica fragilità difensiva (1.2 gol subiti di media anche in patria).

L’UNA Strassen cercherà di gestire i ritmi senza scoprirsi troppo, ma il divario tecnico è evidente. Ed è per questo che il pronostico si orienta fermamente sulla combinazione 1+Over 1.5, ipotizzando che i padroni di casa riescano a mettere a segno almeno due reti.

Discorso ben diverso e molto più indecifrabile per la sfida in Albania tra Elbasani e BATE Borisov. Il BATE ha sulla carta un vantaggio in termini di ritmo partita, dato che il campionato bielorusso è in pieno svolgimento. Ma sta attraversando una crisi d’identità spaventosa, reduce da tre sconfitte consecutive nelle quali ha incassato 7 reti complessive. L’Elbasani, dal canto suo, non gioca un match ufficiale da maggio e nell’unica amichevole di fine giugno è crollato per 3-0 contro il Decic. La stanchezza e i buchi difensivi dei bielorussi, uniti alla voglia dei padroni di casa di sfruttare il fattore campo nonostante la ruggine estiva, ci spingono a suggerire il segno Gol come opzione ideale per questa sfida ricca di trappole.

Torpedo Kutaisi con il pieno di entusiasmo

Il mercoledì di Conference League si apre in Azerbaigian con il delicato match d’andata tra Zira e Torpedo Kutaisi. I padroni di casa non disputano una gara ufficiale da maggio, ovvero da quando è calato il sipario sul campionato azero, e potrebbero pagare dazio a livello di brillantezza e intensità nei novanta minuti.

Al contrario, l’inerzia è tutta a favore del Torpedo Kutaisi, dato che i georgiani arrivano a questa trasferta sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato, appena una settimana fa, la Supercoppa di Georgia battendo l’Iberia ai calci di rigore. Con il ritmo nelle gambe e il morale a mille, gli ospiti hanno le carte in regola per uscire imbattuti dall’Azerbaigian in vista del ritorno, motivo per cui consigliamo la doppia chance esterna.

Ci spostiamo poi in Galles per la sfida tra Connah’s Quay e Ballkani. I kosovari sono indubbiamente la squadra con il tasso tecnico più elevato del lotto, ma il loro precampionato ha destato più di un campanello d’allarme (una vittoria a fronte di due sconfitte) e la trasferta britannica nasconde le insidie legate all’agonismo e all’intensità fisica, spingendoci a optare per un bloccato Under 2.5.

Infine, chiudiamo il quadro con Differdange-Ilves Tampere. I primi sono reduci da una stagione superba in Lussemburgo (vittoria della coppa nazionale e secondo posto) e in casa adottano tradizionalmente una strategia iper-pragmatica, tanto che nelle ultime 7 gare interne non si sono mai visti più di tre gol.

L’Ilves sta invece faticando enormemente nell’attuale campionato finlandese, dove naviga al nono posto con ben 29 gol subiti in 15 giornate. Proprio per questo sbilanciamento, in Lussemburgo i finlandesi cercheranno di blindare la difesa impostando una gara d’attesa per non compromettere il ritorno. Ci aspettiamo una partita chiusa, tattica. Un match in cui la combo X2+Under 2.5 offre un valore altissimo, strizzando l’occhio a un possibile pareggio.

Conference League: possibili vincenti

Una Strassen (in Una Strassen-La Fiorita)

Torpedo Kutaisi o pareggio (in Zira-Torpedo Kutaisi)

Differdange o pareggio (in Differdange-Ilves)

La partita da almeno due gol complessivi

Una Strassen-La Fiorita

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Elbasani-BATE Borisov

Le partite da meno di tre gol complessivi

Connah’s Quay-Ballkani

Differdange-Ilves

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