Auger Aliassime-Djokovic, che quarto! Banco di prova definitivo: il pronostico

Novak Djokovic va a caccia della semifinale contro Felix Auger-Aliassime: analisi e pronostico della sfida in programma martedì 7 luglio.

Novak Djokovic, inutile ribadirlo, è il re indiscusso dell’All England Club. Sui prati londinesi ha giocato il suo miglior tennis e il suo nome è già da tempo scolpito nella leggenda. A dispetto della sua età, dunque, resta uno dei clienti indubbiamente più scomodi con cui avere a che fare in un contesto come quello di Wimbledon.

E lo sa bene Felix Auger-Aliassime, autore di un torneo convincente e reduce da una vera maratona contro Alejandro Davidovich Fokina, che se lo ritroverà davanti in occasione dei quarti di finale. Il canadese ha dovuto spendere tantissime energie per conquistare il passaggio del turno, rimontando e imponendosi soltanto al quinto set dopo una battaglia durata oltre quattro ore.

Il serbo, invece, ha superato Roman Safiullin concedendo un solo set, centrando la 106esima vittoria della carriera a Wimbledon e confermando ancora una volta lo straordinario feeling con i Championships. Anche quando attraversa qualche momento di difficoltà, riesce quasi sempre a ritrovare il controllo della partita con l’esperienza e la lucidità che lo contraddistinguono e che hanno fatto di lui un campione indiscusso.

Auger Aliassime-Djokovic: il pronostico

I precedenti raccontano un sostanziale equilibrio, ma è anche vero che questi due giocatori, stranamente, non si sono incrociati molte volte in carriera. Mai sull’erba, oltretutto. Nel 2022 Djokovic si impose ai quarti di finale di Roma in due set molto combattuti, mentre pochi mesi più tardi Auger-Aliassime si prese la rivincita alla Laver Cup, imponendosi in due parziali. Due sfide diverse per contesto e superficie, ma che confermano come il canadese abbia le qualità per mettere in difficoltà il serbo quando riesce a esprimere il suo miglior tennis. Il canadese arriva a questo appuntamento con fiducia, ma anche con un notevole dispendio di energie accumulato agli ottavi. È un fattore che, in una sfida contro Djokovic, potrebbe pesare soprattutto con il passare dei set. Il pluricampione Slam, dal canto suo, sembra essere entrato nella fase del torneo in cui tradizionalmente alza il livello. Wimbledon è il suo habitat naturale e, pur non essendo più dominante come qualche anno fa, continua a rappresentare uno degli avversari più difficili da affrontare quando il traguardo si avvicina. Il pronostico sorride quindi a Djokovic. Auger-Aliassime ha tutte le caratteristiche per rendere il match competitivo e strappare anche un set, ma la maggiore esperienza del sette volte campione dei Championships dovrebbe emergere nei momenti decisivi.