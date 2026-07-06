Pronostici Argentina-Egitto: quasi ammoniti plus

Pronostici Argentina-Egitto: Messi e soci dopo Capo Verde devono alzare il livello. Le scelte sugli uomini cattivi

L’Argentina se l’è vista brutta contro Capo Verde, una squadra che ha portato i campioni del Mondo in carica addirittura ai supplementari.

Contro l’Egitto si prospetta un’altra sfida assai complicata: parliamo comunque di una squadra che ha dei giocatori sicuramente più importanti di Capo Verde, in primis, ma poi c’è da dire che l’Albiceleste fino ad oggi ha sempre avuto delle difficoltà a vincere le proprie partite. Quindi occhio che potrebbe succedere davvero di tutto. Poi, in questo articolo onestamente, di come andrà a finire la partita ci interessa davvero poco. Quello che a noi davvero interessa è capire chi potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara oppure commettere almeno due falli.

Pronostici Argentina-Egitto, le nostre scelte

Il primo nome è quello di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter dovrebbe di nuovo essere schierato titolare da Scaloni e due falli – così come succede spesso, o per meglio dire quasi sempre in Italia – li potrebbe commettere. In mezzo al campo invece occhio a McAllister che, contro Capo Verde, è stato l’uomo che davvero è andato a rincorrere tutti e tutto nel corso della partita. Giallo o doppio fallo, poco cambia. Ma ci sta eccome.

Ne scegliamo invece tre per quanto riguarda l’Egitto: Afez, Ashour e Attia, per diversi motivi (perché hanno dei giocatori importanti nei duelli, perché sono chiamati in causa nella fase di primo pressing e perché sono proprio abituati a diversi interventi durante il match) possono essere considerati serenamente nelle nostre scelte.

Quindi, andando a ricapitolare il tutto: McAllister, Lautaro Martinez, Attia, Afez e Ashour quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 9,21 volte la posta.