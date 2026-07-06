Home » CALCIO » Pronostici Argentina-Egitto: quasi ammoniti plus

Pronostici Argentina-Egitto: quasi ammoniti plus

di

Pronostici Argentina-Egitto: Messi e soci dopo Capo Verde devono alzare il livello. Le scelte sugli uomini cattivi

L’Argentina se l’è vista brutta contro Capo Verde, una squadra che ha portato i campioni del Mondo in carica addirittura ai supplementari.

Pronostici Argentina-Egitto
Pronostici Argentina-Egitto: quasi ammoniti plus (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro l’Egitto si prospetta un’altra sfida assai complicata: parliamo comunque di una squadra che ha dei giocatori sicuramente più importanti di Capo Verde, in primis, ma poi c’è da dire che l’Albiceleste fino ad oggi ha sempre avuto delle difficoltà a vincere le proprie partite. Quindi occhio che potrebbe succedere davvero di tutto. Poi, in questo articolo onestamente, di come andrà a finire la partita ci interessa davvero poco. Quello che a noi davvero interessa è capire chi potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara oppure commettere almeno due falli.

Pronostici Argentina-Egitto, le nostre scelte

Il primo nome è quello di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter dovrebbe di nuovo essere schierato titolare da Scaloni e due falli – così come succede spesso, o per meglio dire quasi sempre in Italia – li potrebbe commettere. In mezzo al campo invece occhio a McAllister che, contro Capo Verde, è stato l’uomo che davvero è andato a rincorrere tutti e tutto nel corso della partita. Giallo o doppio fallo, poco cambia. Ma ci sta eccome.

Ne scegliamo invece tre per quanto riguarda l’Egitto: Afez, Ashour e Attia, per diversi motivi (perché hanno dei giocatori importanti nei duelli, perché sono chiamati in causa nella fase di primo pressing e perché sono proprio abituati a diversi interventi durante il match) possono essere considerati serenamente nelle nostre scelte.

Quindi, andando a ricapitolare il tutto: McAllister, Lautaro Martinez, Attia, Afez e Ashour quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 9,21 volte la posta. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni