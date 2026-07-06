Wimbledon, i favoriti cercano conferma: i pronostici degli ottavi

Gli ottavi di Wimbledon propongono tre incroci interessanti nella giornata di lunedì 6 luglio: ecco chi parte favorito e perché.

La seconda settimana di Wimbledon è ufficialmente entrata nel vivo, tanto è vero che il tabellone maschile, in questo lunedì di inizio luglio, ci propone degli incroci a dir poco interessanti. A questo punto del torneo, con i quarti all’orizzonte, non basta più il talento. Di quello ce n’è in abbondanza, altroché. Adesso servono più che altro continuità, gestione della pressione e la capacità di mantenere alta l’intensità nei momenti decisivi.

Tra i protagonisti di questa giornata ci sono tre giocatori che partono con i favori del pronostico, ma che dovranno comunque evitare qualsiasi calo di concentrazione per conquistare l’accesso ai quarti. Il primo match mette di fronte Grigor Dimitrov e Arthur Fery: il bulgaro – entrato in tabellone, si pensi, grazie a una wild card – sta disputando un torneo molto convincente e ha confermato, giustiziando il nostro Matteo Berrettini, di avere ancora tanto da dire sull’erba. Fery, che gioca praticamente in casa, ha sfruttato al meglio il sostegno del pubblico e ha raggiunto gli ottavi con merito, ma affrontare un giocatore dell’esperienza di Dimitrov richiede doti non indifferenti e tali da farci ipotizzare che sarà il bulgaro, anche stavolta, ad andare avanti.

Analogamente, Taylor Fritz parte avanti contro Alexander Bublik, in quello che probabilmente sarà il confronto più acceso e pirotecnico del lotto. Entrambi amano l’erba e hanno dalla loro un tennis offensivo, ma l’americano ha dato fin qui maggiori garanzie sotto il profilo della continuità, in particolar modo sull’erba. Metterlo in difficoltà non sarà facile neanche per un maestro del calibro del kazako, tant’è che la sua solidità ci spinge a ipotizzare una vittoria a stelle e strisce.

Wimbledon 2026, chi va ai quarti?

L’ultimo ottavo – c’è anche quello di cui sarà protagonista Cobolli contro de Minaur, che abbiamo analizzato qui – vede opposti Jiri Lehecka e Alexander Zverev. Il ceco ha confermato anche a Wimbledon i progressi mostrati nell’ultimo anno, arrivando agli ottavi con un tennis aggressivo ed efficace. Dall’altra parte, però, c’è uno Zverev che, pur senza brillare, continua a dare l’impressione di saper trovare sempre la soluzione giusta nei momenti chiave.

Lehecka avrebbe pure le qualità per dargli fastidio, soprattutto se riuscirà a prendere l’iniziativa fin dai primi giochi, ma l’esperienza maturata dal tedesco nelle fasi avanzate degli Slam rappresenta un vantaggio non trascurabile ed è sulla base di essa che riteniamo probabile una vittoria del campione del Roland Garros.

Dimitrov IN Dimitrov-Fery

Fritz IN Fritz-Bublik

Zverev IN Lehecka-Zverev