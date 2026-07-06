Pronostici Svizzera-Colombia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Svizzera-Colombia: è una partita aperta a qualsiasi risultato anche se noi abbiamo delle idee sugli uomini decisivi

Ci sono due squadre che possono arrivare agli ottavi di finale non da protagoniste ma nemmeno da novità assolute. Soprattutto la Svizzera nel corso degli ultimi anni ha messo in piedi una crescita importante di tutto il movimento.

E poi dall’altro lato c’è la Colombia che ha uomini decisivi soprattutto in attacco. Gente che ha fatto la differenza in Europa e che continua a farla. Comunque, andiamo a vedere insieme chi sono quegli uomini che si possono rivelare decisivi ed entrare nel tabellino. Nella parte che davvero conta.

Pronostici Svizzera-Colombia: le nostre scelte

Il primo nome, quello del marcatore, è Luis Diaz. Il giocatore del Bayern Monaco sta assolutamente vivendo un Mondiale da protagonista e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un giocatore totale, che sta bene anche fisicamente che in qualsiasi momento con l’inserimento perfetto o con la giocata solitaria si può prendere la gloria personale. Scegliamo assolutamente lui.

Questione tiri in porta, invece: rimanendo in casa colombiana la classe di James Rodriguez è intatta. Lo abbiamo imparato a conoscere e abbiamo capito che quel mancino è magico. In gare del genere i giocatori più tecnici, e che hanno personalità, sono sempre destinati a fare la differenza. Una sfida che potrebbe anche esaltarlo. Passando invece alla Svizzera Embolo segna e tira in porta. Una conclusione dentro i pali ce la possiamo serenamente aspettare. Manzambi, invece sta salendo di livello trascinando la squadra con delle sgroppate clamorose abbinate anche ad una tecnica sopraffina. Un giocatore davvero imprendibile in alcune circostanze che, senza dubbio, almeno una conclusione in porta la potrebbe trovare.

Ricapitolando, quindi: Luis Diaz marcatore plus, Embolo, James Rodriguez e Manzambi over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 9,56 volte la posta.