Pronostici USA-Belgio: quasi ammoniti plus

Pronostici USA-Belgio: dopo i fatti che hanno coinvolto Balogun ci aspettiamo una partita ricca di tensione. Le nostre scelte

La FIFA – pare chiamata dal presidente degli Stati Uniti Trump – ha deciso di sospendere la squalifica di Balogun che sarà a disposizione di Pochettino per la sfida al Belgio.

Garcia, allenatore degli europei, non ha di certo nascosto il suo stupore in conferenza stampa così come la federazione. Insomma, il giallo c’è, anche bello grosso e crea un pericoloso precedente. La tensione, quindi, sarà alle stelle. E ci aspettiamo un match molto rognoso, anche perché pure il pronostico non è di semplice lettura. Comunque noi andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere un giallo oppure commettere almeno due falli.

Pronostici USA-Belgio, le scelte

E partiamo dai padroni di casa: il primo nome è quello di Adams. Sì, almeno due lui falli li potrebbe commettere e l’altro profilo è quello di Freeman, il terzino destro che non avrà in ogni caso un cliente facile da gestire. Dovrebbe giocare Doku, e quindi basta e avanza per avere molta paura visto che l’esterno ti punta sempre in ogni occasione possibile e immaginabile.

Passiamo invece al Belgio: Lukaku sarà il centravanti titolare e lo sappiamo che spesso è troppo irruento nei suoi contrasti. Molto spesso è anche in ritardo, quindi un paio di infrazioni le potrebbe commettere. Occhio anche a Tielemans, che è il più fumantino della squadra belga: la decisione di togliere la squalifica all’attaccante statunitense ha toccato tutti dentro il Belgio e quindi, anche per qualche protesta, potrebbe scattare il provvedimento disciplinare. In ogni caso è uno degli uomini che abbiamo scelto.

Ecco, quindi, il riepilogo: Adams, Freeman, Lukaku e Tielemans, quasi ammoniti plus, su Sportbet hanno un valore di 14,72 volte la posta.