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Pronostici USA-Belgio: quasi ammoniti plus

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Pronostici USA-Belgio: dopo i fatti che hanno coinvolto Balogun ci aspettiamo una partita ricca di tensione. Le nostre scelte

La FIFA – pare chiamata dal presidente degli Stati Uniti Trump – ha deciso di sospendere la squalifica di Balogun che sarà a disposizione di Pochettino per la sfida al Belgio.

Pronostici USA-Belgio
Pronostici USA-Belgio: quasi ammoniti plus (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Garcia, allenatore degli europei, non ha di certo nascosto il suo stupore in conferenza stampa così come la federazione. Insomma, il giallo c’è, anche bello grosso e crea un pericoloso precedente. La tensione, quindi, sarà alle stelle. E ci aspettiamo un match molto rognoso, anche perché pure il pronostico non è di semplice lettura. Comunque noi andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere un giallo oppure commettere almeno due falli.

Pronostici USA-Belgio, le scelte

E partiamo dai padroni di casa: il primo nome è quello di Adams. Sì, almeno due lui falli li potrebbe commettere e l’altro profilo è quello di Freeman, il terzino destro che non avrà in ogni caso un cliente facile da gestire. Dovrebbe giocare Doku, e quindi basta e avanza per avere molta paura visto che l’esterno ti punta sempre in ogni occasione possibile e immaginabile.

Passiamo invece al Belgio: Lukaku sarà il centravanti titolare e lo sappiamo che spesso è troppo irruento nei suoi contrasti. Molto spesso è anche in ritardo, quindi un paio di infrazioni le potrebbe commettere. Occhio anche a Tielemans, che è il più fumantino della squadra belga: la decisione di togliere la squalifica all’attaccante statunitense ha toccato tutti dentro il Belgio e quindi, anche per qualche protesta, potrebbe scattare il provvedimento disciplinare. In ogni caso è uno degli uomini che abbiamo scelto.

Ecco, quindi, il riepilogo: Adams, Freeman, Lukaku e Tielemans, quasi ammoniti plus, su Sportbet hanno un valore di 14,72 volte la posta. 

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