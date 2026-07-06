Sinner-Struff, vietato abbassare la guardia: il pronostico dei quarti

C’è Jan-Lennard Struff per Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon: le previsioni alla vigilia del match che vale un posto in semifinale.

Dopo un esordio parso per certi versi altalenante, il numero uno del mondo Jannik Sinner ha alzato progressivamente il livello, tanto che ora il suo Wimbledon sembra procedere a gonfie vele. L’azzurro è arrivato ai quarti con una prestazione molto convincente contro Shintaro Mochizuki: il giapponese, una delle grandi sorprese del torneo, è riuscito a creargli qualche difficoltà in alcuni frangenti del match, ma Sinner ha gestito i momenti più delicati con la tranquillità di chi sa esattamente quando sia il caso di spingere e di pigiare sull’acceleratore.

Dall’altra parte della rete, pronto a contendersi con lui l’ambitissimo posto in semifinale, ci sarà Jan-Lennard Struff, che fino a questo momento si è reso protagonista di un Wimbledon eccellente. Il tedesco ha raggiunto per la prima volta i quarti ai Championships dopo aver eliminato Daniil Medvedev e aver approfittato del ritiro di Hubert Hurkacz agli ottavi. A 36 anni sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera sull’erba londinese ed è arrivato all’All England Club, chiaramente, con entusiasmo e fiducia.

Anche i precedenti sorridono all’azzurro. Sinner è avanti 3-0 negli scontri diretti e ha sempre trovato il modo di disinnescare il tennis aggressivo del tedesco. Si è imposto anche nell’ultimo confronto disputato sull’erba di Halle, motivo per il quale non sarà un incrocio inedito su questa superficie.

Sinner-Struff: il pronostico

Struff ha già superato le aspettative e il modo in cui ha gestito il torneo finora merita soltanto applausi. Verosimilmente giocherà un’ottima partita, con diversi momenti favorevoli, soprattutto nei propri turni di battuta. Contro Sinner, però, serve qualcosa in più, a maggior ragione adesso che il numero 1 del mondo sembra aver trovato il ritmo giusto anche sull’erba, sulla quale non aveva disputato alcun torneo preparatorio. La vittoria contro Mochizuki ha confermato una crescita costante e la sensazione è che ci sia ancora margine per alzare ulteriormente il livello. Il pronostico pende dunque con decisione, per ovvie ragioni, dalla sua parte, fermo restando che Struff potrà rendere il match competitivo in alcuni frangenti.