I pronostici di lunedì 6 luglio: ottavi di finale Mondiali 2026

I pronostici di lunedì 6 luglio, proseguono gli ottavi di finale con Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio

Gli ottavi di finale dei Mondiali proseguono con Portogallo-Spagna, in programma stasera alle 21:00. Una sfida ormai diventata una classica del calcio moderno e che si prepara ad andare in scena per la terza volta nelle ultime 5 edizioni del campionato del mondo. Come nel 2010, in Sudafrica, assisteremo al duello tra “cugini” in un ottavo di finale. Particolare che non è certo sfuggito ai tifosi della Roja, visto che proprio da quella partita – terminata 1-0 per le Furie Rosse – iniziò la scalata della Spagna verso la prima indimenticabile stella. Corsi e ricorsi storici.

Da allora le strade di queste due selezioni si sono incrociate più volte, tra amichevoli e match ufficiali, ma è stata quasi sempre la Roja ad avere la meglio, nonostante la crescita esponenziale del Portogallo negli ultimi 20 anni, che oltre a portare in dote tre titoli (un Europeo e ben due Nations League) ha permesso ai lusitani di colmare il gap con le altre big e a essere considerati a tutti gli effetti dei potenziali contender nei tornei più prestigiosi.

La Spagna, insieme alla Francia, ha dato finora l’impressione di essere la squadra più completa, organizzata e in fiducia del Mondiale. L’incostanza del Portogallo e la fragilità strutturale mostrata a centrocampo contro le squadre aggressive rischiano di pesare parecchio. La Roja parte favorita nei 90′ in una gara da almeno due reti complessive. E, come avvenne in Nations League un anno fa, entrambe dovrebbero andare a segno: nonostante la retroguardia spagnola sia un bunker, il Portogallo vanta una qualità tecnica e una capacità realizzativa capaci di punire al primo mezzo errore. Il 2-2 del 2025 insegna che quando queste due selezioni si affrontano, lo spettacolo e i gol difficilmente latitano.

Gol attesi anche nella sfida tra Stati Uniti e Belgio. Ci aspettiamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo: i dati sulle riprese del Belgio (nove gol totali tra fatti e subiti) uniti alla tendenza delle squadre di Garcia ad accendersi nel finale rendono la quota sui secondi 45 minuti la vera chicca del palinsesto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Stati Uniti-Belgio, Mondiali, martedì ore 02:00

Vincenti

SPAGNA (in Portogallo-Spagna, Mondiali , ore 21:00)

(in Portogallo-Spagna, Mondiali ore 21:00) STATI UNITI O PAREGGIO (in Stati Uniti-Belgio, Mondiali, martedì ore 02:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hacken-Djurgarden , Allsvenskan , ore 19:00

, , ore 19:00 Stati Uniti-Belgio, Mondiali, martedì ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Portogallo-Spagna , Mondiali , ore 21:00

, , ore 21:00 Brommapojkarna-GAIS, Allsvenskan, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 6.94 GOLDBET ; 7.09 SPORTBET; 6.94 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Portogallo-Spagna, Mondiali, ore 21:00