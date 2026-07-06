De Minaur-Cobolli, il sogno continua ma l’asticella si alza: il pronostico del match

De Minaur affronta Cobolli agli ottavi di finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico della sfida che andrà in scena lunedì 6 luglio.

L’impresa al Roland Garros non è stato un caso fortuito, una coincidenza. Lo dimostra il fatto che quello di Flavio Cobolli sia stato finora, di fatto, uno dei percorsi più sorprendenti di questa edizione di Wimbledon. L’azzurro è arrivato agli ottavi di finale superando di molto le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori, dimostrando di sapersi adattare a una superficie che, fino a poco tempo fa, non sembrava poter esaltare le sue qualità. Vittoria dopo vittoria ha acquisito fiducia, ha gestito con maturità i momenti più delicati e si è guadagnato un posto tra gli ultimi sedici del torneo.

Ora, però, il tabellone gli mette davanti uno degli avversari più ostici possibili: Alex de Minaur. L’australiano sta dando prova anche a Londra di essere molto continuo, ragion per cui arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di poter puntare in alto. Il suo percorso all’All England Club fin qui è stato molto convincente, sia sotto il profilo del rendimento sia per la capacità di uscire indenne dai momenti complicati.

I precedenti sorridono a De Minaur, avanti 2-0 nel bilancio complessivo. Il primo successo è arrivato agli Australian Open 2024 in tre set, mentre il secondo risale agli ottavi di Vienna dello stesso anno, con il ritiro di Cobolli nel corso del secondo set. Non si sono mai incrociati sull’erba, però, il che aggiunge un pizzico di “suspense” a questa scoppiettante sfida tra campioni.

De Minaur-Cobolli: il pronostico

L’analisi dei precedenti, va da sé, rafforza il ruolo di favorito dell’australiano, sebbene resti evidente che il Flavio visto a Wimbledon sia cresciuto sensibilmente rispetto ai faccia a faccia appena citati. Cobolli ha dimostrato di meritare questo traguardo: il suo torneo non è il frutto di un tabellone favorevole o di circostanze particolari, ma della qualità espressa in campo e della crescita mostrata negli ultimi mesi. Per questo motivo sarebbe un errore considerarlo un semplice outsider. De Minaur, però, dal canto suo, rappresenta un ostacolo diverso rispetto a quelli affrontati finora. L’australiano concede di solito pochissimo nell’arco del match, gestisce con lucidità i momenti decisivi e raramente abbassa il proprio livello. Sono caratteristiche che, in un ottavo di finale Slam, possono fare la differenza. Il pronostico pende quindi dalla parte dell’australiano, ma il margine in realtà non è così ampio come qualcuno potrebbe immaginare. Cobolli ha già ribaltato aspettative e gerarchie in questo Wimbledon e ha tutte le carte in regola per rendere la partita equilibrata e combattuta fino alla fine. L’ipotesi più verosimile è che riesca a scucire almeno un set al rivale australiano.