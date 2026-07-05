Pronostico Svizzera-Colombia: alla ricerca di un pass storico

Svizzera-Colombia è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con la sfida di Vancouver tra Svizzera e Colombia vanno in archivio pure gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Inutile ribadire come la posta in palio, al BC Place, sia davvero altissima.

Anche perché parliamo di due rappresentative che raramente hanno fatto molta strada in un campionato del mondo. Gli elvetici, ad esempio, non raggiungono i quarti dal Mondiale casalingo del 1954 e, prima del successo ottenuto giovedì scorso contro l’Algeria dell’ex commissario tecnico Vladimir Petkovic (2-0) non avevano mai vinto un match di fase a eliminazione diretta nella rassegna iridata. I Cafeteros, invece, solo una volta nel corso della loro storia sono riusciti ad arrivare tra le migliori otto. Fu nel 2014, in Brasile, curiosamente in un altro Mondiale organizzato nel nuovo continente, come questo. L’aria di casa, insomma, sembra essere salutare.

James Rodriguez e compagni, se vogliamo, finora hanno impressionato di più rispetto alla Svizzera, che ha avuto senza ombra di dubbio un percorso un po’ più agevole.

La Colombia, al contrario, ha già dovuto fare i conti con una big, il Portogallo di Ronaldo, a cui ha soffiato (con pieno merito) il primo posto nel gruppo K. Dopo aver battuto Uzbekistan (1-3) e RD del Congo (1-0), la selezione guidata dall’argentino Nestor Lorenzo – in carica dal 2022 – ha difeso la prima posizione impattando 0-0 con i lusitani, una gara sostanzialmente dominata dai Cafeteros, che avrebbero potuto vincere senza problemi se fossero stati più cinici davanti alla porta di Diogo Costa.

La solidità prima di tutto

Un’altra dimostrazione di forza la Colombia l’ha data venerdì scorso, liquidando la pratica Ghana quasi in scioltezza (1-0) grazie a un siluro del centrocampista Arias da fuori aria e sfondando il “muro” di un avversario che nel girone aveva fatto benissimo nella propria metà campo mettendo la museruola all’attacco dell’Inghilterra (0-0) e creando grattacapi anche alla Croazia pur perdendo 2-1.

La maggiore qualità della rosa a disposizione di Lorenzo ha finito per fare la differenza. Ma i Cafeteros stanno sbalordendo pure dal punto di vista dell’organizzazione di gioco, dal momento che hanno incassato a malapena un gol in quattro partite. Il ct non disdegna il possesso palla ma tiene molto anche all’equilibrio ed è per questo che la Colombia si è ormai abituata a concedere poco.

Da questo punto di vista, la Svizzera sembra invece preferire un calcio di maggior attesa, per poi colpire velocemente in transizione con i suoi giocatori veloci, abilissimi nelle ripartenze, come Manzambi, Embolo o Ndoye. Contro l’Algeria nei sedicesimi la rappresentativa rossocrociata ha fatto registrare il primo clean sheet, dopo aver incassato sempre almeno un gol nelle sfide del girone contro Qatar (1-1), Bosnia (travolta 4-1) e Canada (piegato 2-1 nello scontro diretto per il primo posto). Murat Yakin punta forte sulla solidità, non solo tattica ma anche mentale. La sua selezione è ormai diventata una realtà a questi livelli, arrivando quasi sempre a giocarsela con le big nei match da dentro o fuori nei grandi tornei. Una squadra, insomma, che sa come rendersi pericolosa ma che al contempo sa anche soffrire.

Il ct elvetico dovrebbe confermare lo stesso 11 sceso in campo contro l’Algeria, con la linea mediana composta da Freuler e Xhaka e il trittico Ndoye-Manzambi-Vargas sulla trequarti, alle spalle di Embolo. L’uomo in più, in ogni caso, rimane il forte centrocampista del Friburgo, capocannoniere della Svizzera con 3 gol. Nella Colombia Luis Suarez prenderà il posto dell’acciaccato Cordoba, che nel match con il Ghana è stato costretto a uscire dopo appena 8 minuti.

Come vedere Svizzera-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Colombia è in programma martedì alle 22:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La sensazione è che gli elvetici lasceranno volentieri l’iniziativa alla Colombia, pronti a innescare le ripartenze dei loro velocisti non appena verrà recuperata la sfera. Se la Svizzera riuscirà a mantenere le linee molto strette, la gara scivolerà inevitabilmente verso i binari dell’equilibrio totale.

L’Under 2.5 è il segno che stuzzica di più. Ci troviamo infatti di fronte a due difese d’élite: la Colombia ha concesso le briciole fino a questo momento e la Svizzera ha appena trovato il primo clean sheet contro l’Algeria, dimostrando di saper alzare il muro nei momenti che contano e impedendo all’avversario di rendersi pericoloso. La posta in palio è alta e nessuna delle due vorrà scoprirsi per prima. Una gara da meno di tre gol totali è la base ideale per questa sfida. Se i rossocrociati riusciranno a togliere ossigeno e linee di passaggio a Luis Diaz, la partita rischia di bloccarsi su un copione tattico ben preciso. Il pareggio nei tempi regolamentari è un’opzione molto concreta.

Le probabili formazioni di Svizzera-Colombia

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1