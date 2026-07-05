Pronostico Argentina-Egitto: resettare tutto dopo la grande paura

Argentina-Egitto è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

L’Argentina campione del mondo in carica ha avuto addirittura bisogno dei tempi supplementari per piegare l’eroica resistenza della selezione di Capo Verde (3-2), già passata alla storia come una delle più belle favole dei Mondiali.

Nella notte (italiana) tra venerdì e sabato scorsi, in un Hard Rock Stadium gremito quasi interamente da tifosi argentini, l’Albiceleste ha rischiato di vivere uno psicodramma che avrebbe avuto del clamoroso.

Doveva essere una passeggiata e invece Vozinha e compagni, già sorprendenti nella fase a gironi – imbattuti contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita – hanno fatto sudare le fatidiche sette camicie a una squadra che nelle tre gare precedenti, trascinata da un Messi onnipotente (a 39 anni suonati la Pulce è già a quota 7 gol nel Mondiale), era stata praticamente perfetta, battendo 3-0 l’Algeria, 2-0 l’Austria e 3-1 la Giordania.

La Scaloneta, forte di questi risultati schiaccianti, sembrava dovesse fare un sol boccone della rappresentativa del piccolo arcipelago africano, a maggior ragione dopo il vantaggio firmato dal solito Messi al 29′.

Le cose, però, sono andate diversamente. Le linee strette, il pressing costante e soprattutto la personalità in fase di possesso di Capo Verde hanno tolto verticalità e profondità agli uomini di Lionel Scaloni, incapaci di trovare la rete del raddoppio. E a inizio ripresa, puntuale, è arrivato il pareggio degli Squali Blu con Duarte. Così la squadra di Bubista, in un clima da Davide contro Golia, ha portato l’Argentina ai supplementari. E se non fosse stato per i guizzi dei due difensori centrali, prima Lisandro Martinez e poi Romero, entrambi sugli sviluppi da calcio d’angolo, le due squadre sarebbero arrivate ai rigori. Capo Verde, infatti, nell’extratime aveva avuto ancora la forza di pareggiare con Lopes Cabral, che ha tirato fuori dal cilindro un gol di rara bellezza.

L’Egitto proverà ad emulare Capo Verde

La domanda, a questo punto, è una sola. L’Argentina riuscirà a metabolizzare in fretta la grande paura di Miami o ciò che è avvenuto in Florida ha scalfito qualche certezza?

Fatto sta che sia Messi sia Scaloni a fine gara sono apparsi visibilmente preoccupati. Di certo non faranno l’errore di sottovalutare il prossimo avversario, l’Egitto di Mohamed Salah. Il sedicesimo con Capo Verde ha dimostrato infatti che non esistono partite scontate a questi livelli, sebbene di fronte all’Albiceleste ci sia una vera e propria “autostrada” almeno fino alle semifinali (in caso di passaggio del turno ai quarti Messi e compagni troverebbero la vincente tra Svizzera e Colombia).

I Faraoni, che prima di venerdì scorso non avevano mai vinto un match da dentro o fuori ai Mondiali, hanno scritto una bella pagina di storia spuntandola sulla coriacea Australia ai calci di rigore. Gli uomini di Hossam Hassan hanno giocato meglio rispetto ai Socceroos, facendo valere la superiorità a livello tecnico e costruendo più occasioni, ma in 120 minuti non sono riusciti mai a sfondare completamente la retroguardia oceanica. In vantaggio con Ashour nel primo quarto d’ora, l’Egitto si è fatto riacciuffare a inizio ripresa, anche a causa di uno sfortunato autogol. Dal dischetto, però, i Faraoni si sono rivelati chirurgici, segnandone 4 su 4 (compreso quello tirato da Salah).

Ancora imbattuto tra girone e sedicesimi, Hassan molto probabilmente confermerà il 4-2-3-1 che all’esordio aveva messo in difficoltà anche il Belgio (1-1). L’ex stella del Liverpool agirà sulla trequarti, circondato da Ziko e Ashour, con il compito di innescare Marmoush. Non è da escludere che in mediana si riveda Lasheen, squalificato contro l’Australia. Dall’altro lato, Scaloni non stravolgerà niente ma qualcuno che ha fatto male contro Capo Verde potrebbe rifiatare. Possibile staffetta, ad esempio, tra Lautaro e Julian Alvarez. Dietro Montiel insidia Molina.

Come vedere Argentina-Egitto in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Argentina-Egitto è in programma martedì alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere ad Argentina-Egitto anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

L’Argentina si è presa un enorme spavento contro Capo Verde e certamente non ripeterà l’errore di sottovalutare i ritmi del match. L’Egitto, dal canto suo, imposterà una gara difensiva ferrea, ma alla lunga la caratura tecnica dell’Albiceleste e l’esperienza nei dentro o fuori di un campionato del mondo dovrebbero fare la differenza nei 90 minuti, in un match che difficilmente supererà i tre gol complessivi. Ben 3 delle 4 partite disputate dall’Egitto in questo Mondiale sono terminate con il punteggio di 1-1 nei regolamentari. I Faraoni concedono pochissimo e l’Argentina ha fatto registrare il segno Gol soltanto tre volte nelle ultime tredici uscite ufficiali. Se la Scaloneta dovesse faticare a scardinare il muro nei primi venti minuti, l’Under 2.5 diventa una cassaforte.

Le probabili formazioni di Argentina-Egitto

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Julian Alvarez.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Hafez; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0