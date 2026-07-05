Pronostici USA-Belgio: marcatore e tiri in porta

Pronostici USA-Belgio: la squadra di Garcia affronta una truppa rognosa e che sarà spinta dal proprio pubblico. Le scelte

Una partita complicata per il Belgio contro i padroni di casa degli USA. Una sfida che è aperta, realmente, a qualsiasi tipo di risultato.

Ma poi, alla fine dei conti, gli europei hanno in rosa dei calciatori assai importanti, decisivi. E Lukaku è uno di questi. Comunque, andando nello specifico della situazione, cerchiamo di vedere quali sono gli uomini che si possono prendere la scena. Ecco le nostre scelte.

Pronostici USA-Belgio, le nostre scelte

Sì, Lukaku come possibile marcatore è uno di questi. Appena entrato nel match dei sedicesimi ha dimostrato che gli basta un pallone per riuscire a segnare. Un giocatore che non conosciamo di certo adesso e che, nonostante non sia più nel pieno della sua freschezza, potrebbe segnare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. Avrà una maglia da titolare. E potrebbe sbloccare la partita.

Tielemans ha deciso la partita. Due reti nel finale quando il pallone scotta e ha un peso enorme. Continua ad essere mal letto dalle squadre avversarie nel momento in cui trova i tempi di inserimento giusti. E occhio che si potrebbe ritrovare di nuovo nel cuore dell’area di rigore avversaria e spaccare tutto. In casa USA Pulisic una conclusione, per le sue qualità, la dovrebbe trovare. Così come McKennie, che lo sappiamo come sia forte quando deve attaccare lo spazio che ha di fronte.

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