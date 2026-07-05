Home » CALCIO » Pronostici USA-Belgio: marcatore e tiri in porta

Pronostici USA-Belgio: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici USA-Belgio: la squadra di Garcia affronta una truppa rognosa e che sarà spinta dal proprio pubblico. Le scelte

Una partita complicata per il Belgio contro i padroni di casa degli USA. Una sfida che è aperta, realmente, a qualsiasi tipo di risultato.

Pronostici USA-Belgio
Pronostici USA-Belgio: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma poi, alla fine dei conti, gli europei hanno in rosa dei calciatori assai importanti, decisivi. E Lukaku è uno di questi. Comunque, andando nello specifico della situazione, cerchiamo di vedere quali sono gli uomini che si possono prendere la scena. Ecco le nostre scelte.

Pronostici USA-Belgio, le nostre scelte

Sì, Lukaku come possibile marcatore è uno di questi. Appena entrato nel match dei sedicesimi ha dimostrato che gli basta un pallone per riuscire a segnare. Un giocatore che non conosciamo di certo adesso e che, nonostante non sia più nel pieno della sua freschezza, potrebbe segnare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. Avrà una maglia da titolare. E potrebbe sbloccare la partita.

Pronostici USA-Belgio
Pronostici USA-Belgio, le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tielemans ha deciso la partita. Due reti nel finale quando il pallone scotta e ha un peso enorme. Continua ad essere mal letto dalle squadre avversarie nel momento in cui trova i tempi di inserimento giusti. E occhio che si potrebbe ritrovare di nuovo nel cuore dell’area di rigore avversaria e spaccare tutto. In casa USA Pulisic una conclusione, per le sue qualità, la dovrebbe trovare. Così come McKennie, che lo sappiamo come sia forte quando deve attaccare lo spazio che ha di fronte.

Ricapitolando: Lukaku marcatore plus, Tielemans, Pulisic e McKennie over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 14,05 volte la posta.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni